Neváhaj – pridaj sa k nám, sedem klikov ťa delí od budúcnosti u nás

26. apr 2020 o 23:59

TRNAVA. Tak ako väčšina univerzít a fakúlt, aj zelená FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UCM v Trnave, promptne zareagovala na vzniknutú situáciu okolo karantény súvisiacej s vírusom COVID-19 a uľahčila a sprístupnila študentom prihlasovanie na jednotlivé študijné programy cez online elektronickú prihlášku, a to dokonca v dvoch termínoch do 30.4.2020 a následne do 14.8.2020, pre tých váhavejších uchádzačov.

(zdroj: UCM)

Jednotlivé bakalárske študijné programy Aplikovaná biológia, Aplikovaná informatika, Chémia, Biotechnológie, Ochrana a obnova životného prostredia, ako aj magisterské študijné programy Aplikovaná biológia, Aplikovaná informatika, Aplikovaná chémia, Biotechnológie a inžiniersky študijný program Inžinierstvo životného prostredia, sú úzko prepojené s praxou a univerzita ich aplikuje do praxe formou spolupráce s rôznymi vedeckými inštitúciami, ale aj firmami z daných oblastí. Tým vytvára pre svojich študentov výborné podmienky pre uplatnenie v praxi.

Kvalitné laboratóriá

Fakulta disponuje množstvom kvalitných laboratórií, kde si jej študenti môžu precvičiť praktické znalosti z daného predmetu. Preto určite medzi významné plusy štúdia na Fakulte prírodných vied patria vďaka množstvu laboratórnych cvičení malé pracovné skupiny max. 15 študentov, ktoré umožňujú bližší kontakt so študentmi, ako aj individuálny prístup, rýchlejšie odhalenie jeho schopností a nasmerovanie jeho štúdia správnym smerom.

Fakulta sa svojim študentom prihovára viacerými spôsobmi. Časť nadšených doktorandov založila študentský klub VšeVed a organizuje pravidelne prednášky a workshopy z rôznych oblastí vedy, vďaka ktorým sa snaží spropagovať a priblížiť vedu aj ostatným.

(zdroj: UCM)

Možnosti na oddych

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa tiež snaží vytvárať študentom vhodné podmienky nielen na štúdium, ale napr. aj na oddych. K dispozícii majú oddychovú zónu nielen v budove J. Herdu 2, ale aj oddychovú časť v budove na Hajdóczyho. K štúdiu ruka v ruke patrí aj zábava. Študenti majú na výber z viacerých spôsobov vyžitia, či už športového alebo kultúrneho.

(zdroj: UCM)

Okrem toho Fakulta prírodných vied organizuje raz do roka akciu s názvom Haluškovanie, kde študenti spolu s pedagógmi súťažia vo varení nielen halušiek, ale aj iných dobrôt. Takto sa vzájomne spoznávajú aj ľudsky.

Viac informácií na http://fpv.ucm.sk/sk