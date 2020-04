Denný stacionár na Kalinčiakovej ulici rušia. Rodičia klientov sú proti

O tomto kroku neboli vopred informovaní.

26. apr 2020 o 8:48 TASR

TRNAVA. Denný stacionár s kapacitou 12 miest zrušilo v Trnave s platnosťou od augusta tohto roku Stredisko Evanjelickej diakonie (SED).

Rodičia klientov sa obrátili na Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a žiadajú obnovenie činnosti centra, ktoré je súčasťou Zariadenia pre seniorov - Domova sociálnych služieb na Kalinčiakovej ulici. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

Neboli informovaní

Prečítajte si tiež: Pred rodičovským bytom premiéra Matoviča sa strhla bitka Čítajte

Uviedol, že rodičia vo svojich podnetoch kritizovali, že neboli vopred o tomto kroku informovaní a nedostali možnosť sa k tomu vyjadriť.

"S ich podnetmi sa stotožňujeme. Pretože osudy klientov denného stacionára nám nie sú ľahostajné, a nakoľko k zrušeniu príde až k 1. augustu, je ešte čas nájsť východisko," dodal Viskupič.

Informoval, že TTSK požiadal generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV) na Slovensku Ivana Eľka, aby v záujme riešenia situácie vstúpil do rokovania s TTSK o možnosti obnovenia poskytovania danej sociálnej služby. Zriaďovateľom SED je Evanjelická diakonia (ED) ECAV.

Intenzívne komunikujú

Prečítajte si tiež: Štyria zamestnanci zariadenia v Galante mali pozitívny test Čítajte

Podľa hovorkyne ECAV Jany Nunvářovej generálny biskup intenzívne komunikuje so všetkými zainteresovanými stranami.

"Predseda TTSK nás do piatka 24. 4. ešte neoslovil, ale sme samozrejme pripravení rokovať aj s ním. Ďakujeme mu za jeho záujem o zachovanie zariadenia," uviedla pre TASR.

Vysvetlila, že ED i SED v Trnave majú veľmi vysokú mieru samosprávneho riadenia. Zasiahnuť do ich rozhodnutí nie je preto podľa nej jednoduché.

"Aj generálny biskup môže používať iba nástroje morálnych apelov a mediátorskej komunikácie. Nemá priamu moc zvrátiť rozhodnutia samosprávnych orgánov diakonických zariadení," uviedla hovorkyňa.

"Je nám ľúto zrušenia denného stacionára. Urobíme všetko pre to, aby táto služba bola zachovaná. Zároveň však musia byť splnené všetky zákonné podmienky jej fungovania, čo bolo kľúčové i v procese zrušenia zariadenia," dodala s tým, že ak by napríklad TTSK disponoval priestormi, ktoré by mohol stacionár využívať, veľmi by to veci pomohlo.