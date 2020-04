Krajinský most v Piešťanoch je pre cyklistov nebezpečný, žiadajú riešenia

Niekoľko iniciatív podporilo otvorený list adresovaný mestu Piešťany a Trnavskému samosprávnemu kraju, v ktorom navrhujú zníženie rýchlosti na Krajinskom moste v Piešťanoch.

23. apr 2020 o 13:11 SITA

PIEŠŤANY. Umožnenie bezpečného prechodu chodcov a prejazdu cyklistov cez Váh po Krajinskom moste v Piešťanoch v čase uzatvorenia lávky vyhradenej pre nich požadujú v otvorenom liste predstavitelia viacerých združení a iniciatív. Mesto Piešťany ako vlastníka uzatvorenej lávky a Trnavský samosprávny kraj ako vlastníka Krajinského mosta vyzývajú k zníženiu rýchlosti na moste a prijatiu ďalších opatrení, ktoré zvýšia bezpečnosť a komfort obyvateľov. Mesto Piešťany rozhodlo o uzatvorení oceľovej lávky pre chodcov a cyklistov na Krajinskom moste koncom minulého roka, dôvodom je jej zlý technický stav.

„Znížením maximálnej povolenej rýchlosti na moste na 30 km/h sa čas prejazdu pre autá oproti súčasnému stavu predĺži o menej ako 15 sekúnd. Zachrániť to ale môže nejeden ľudský život. Považujeme to preto za rozumný kompromis, potrebný len do času, kým sa lávku nepodarí zrekonštruovať,“ povedal Dan Kollár z Cyklokoalície. Bicykel podľa neho patrí nielen k najekologickejším, ale v čase pandémie aj najhygienickejším dopravným prostriedkom. Problémom Krajinského mosta je úzka vozovka, pri obiehaní cyklistov autami tam preto dochádza k rizikovým situáciám.



Ďalším nedostatkom je podľa autorov otvoreného listu slabá informovanosť. Nejasne je podľa nich napríklad označená obchádzka pre chodcov. „Neštandardná situácia sa dotkla chodcov, cyklistov aj vodičov, a to ako miestnych, tak aj návštevníkov nášho mesta. Vhodná by preto bola informačná kampaň, ktorá podrobne vysvetlí dočasné opatrenia. Pohyb mestom tak bude jednoduchší a ľudia zmeny príjmu lepšie,“ tvrdí Lívia Gažová z iniciatívy Piešťanský okruh.



Otvorený list podpísal aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka z ministerstva dopravy a výstavby. Snahu o vyššiu bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky podporuje, podľa jeho vyjadrenia "všetkými desiatimi". List podporil aj Slovenský cykloklub, Malokarpatský cykloklub, iniciatíva Piešťanský okruh a ďalší.



Mesto Piešťany v súčasnosti hľadá dodávateľa rekonštrukcie lávky pre cyklistov a chodcov cez Váh, ktorá je súčasťou Krajinského mosta. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 606-tisíc eur bez DPH. Lávka dlhá približne 250 metrov je pre veľmi zlý technický stav už niekoľko mesiacov uzatvorená. Ak by nenastali komplikácie pri verejnom obstarávaní, s prácami radnica počíta v mesiacoch máj až október.



O zlom technickom stave lávky sa podľa Drahomíry Moretovej z Mestského úradu v Piešťanoch vedelo už v roku 2015, ale vtedajšie mestské zastupiteľstvo nenašlo peniaze na rekonštrukciu a nerobila sa ani pravidelná údržba. V roku 2016 statik upozorňoval na potrebu riešiť situáciu, ale opäť nič nedialo.



Agentúra SITA požiada o stanovisko k otvorenému listu vedenie mesta Piešťany a vedenie Trnavského samosprávneho kraja.