Dovolenky i peniaze v ohrození. Ľudia nevedia, na čom sú

Zákazníci cestovných kancelárií sa sťažujú na zlú komunikáciu. Nevedia, čo bude s ich zakúpenými dovolenkami.

23. apr 2020 o 9:05 Peter Matula

Ľudia plánuju letné dovolenky už teraz. Do januára sa predaj first momentov medziročne zvýšil u nás, aj v Európe. (Zdroj: Ilustračné - SITA/AP)

TRNAVA. Dovolenková sezóna je predo dvermi. Ale jej dvere zatiaľ vyzerajú byť pevne zatvorené a zamknuté. A mnohí ľudia, ktorí si už svoje dovolenky pred niekoľkými týždňami zakúpili, nevedia, čo bude. Viacerí z nich sa dokonca zmierili s tým, že o svoje peniaze pravdepodobne prídu.

Problém s dovolenkou a pokusy o dohodu s cestovnou kanceláriou (CK) dnes rieši aj Zuzana. „V rámci first moment som si zaplatila pobyt pre celú rodinu. Mám za sebou rozsiahlu komunikáciu s cestovnou kanceláriou a tiež so svojím právnikom. Mali by nám vrátiť celú sumu. Ale oni dobre vedia, že súdy nefungujú, ak by bol aj vydaný platobný príkaz, tak by išlo o mesiace. Situáciu dnes vnímam ako neistú. Odmietajú komunikovať o ich odstúpení, ako aj o nižšej sume za storno dovolenky. Ak skrachujú, pôjdu do konkurzu a ja svoje peniaze už neuvidím,“ napísala.