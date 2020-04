Jaslovské Bohunice disponujú kvalitným športovým areálom

V klube udržujú štadión na vysokej úrovni. Vďaka tomu sa v obci konalo viacero zaujímavých futbalových stretnutí.

22. apr 2020 o 10:21 Martina Radošovská

J. BOHUNICE. Futbalové zázemie dedinských klubov sa nepochybne líši od vyšších líg. Aj menšie štadióny v Trnavskom kraji majú divákom čo ponúknuť a často ukrývajú rarity, ktoré by sme inde nenašli. My sme sa na niektoré z nich detailne pozreli.

Z histórie futbalu

Prvý futbalový zápas v Jaslovských Bohuniciach sa konal v roku 1927 pri kostole, no za začiatok organizovaného športu sa považuje až rok 1928, kedy už mali Blavania skutočné futbalové mužstvo a v priebehu roka odohrali viacero stretnutí s okolitými mužstvami. V histórii ŠK Blava bude navždy zapísaný veľmi zaujímavý zápas proti vtedajšiemu slávnemu trnavskému Rapidu, v ktorom sa zrodila remíza 3:3.

Zápasom nechýbala pravá divácka atmosféra a fanúšikovia v hojnom počte lemovali ihrisko zo všetkých strán. Futbalisti vystupovali od roku 1932 pod názvom ŠK Blava. Za mužstvo totiž nastupovali nielen hráči z Jaslovských Bohuníc, ale aj Paderoviec a Radošoviec, kadiaľ tečie potok s rovnomenným názvom.

Vo futbalových začiatkoch mali v klube problém najmä s ihriskom, pretože sa nenašiel vhodný pozemok, na ktorom by sa mohlo trvale vybudovať. Ihrisko, ktoré sa stalo základom športového areálu ŠK Blava a je zachované dodnes, vzniklo v roku 1947, kedy zobral do prenájmu obecné pozemky na Šidúnkoch Jozef Kľuska. Na výstavbe sa podieľali nadšenci a fanúšikovia futbalu. V roku 2018 oslávil klub už svoje 90. výročie organizovaného športu v obci.

Kvalitný športový areál

Jaslovské Bohunice sú súčasťou štvrtej ligy Severozápad a pýšia sa pekným športovým areálom, ktorý by im mohol závidieť nejeden klub z vyššej súťaže. Spomedzi viacerých rekonštrukcií naposledy robili prekrytie tribúny pozdĺž hlavného ihriska a nedávno pribudlo na vedľajšom ihrisku 150 nových sedadiel, ktoré si montovali svojpomocne.

„Sedačky plánujeme vymeniť aj na hlavnom ihrisku, kde je ich počet vyšší, približne 350 kusov. Toto obdobie, počas ktorého dostal šport nútenú prestávku, sa snažíme využiť aj na takéto práce,“ priblížil predseda futbalového klubu Marek Juhász.

Čo sa týka interiéru futbalového štadióna, rekonštrukciou prešlo vybavenie šatní. V dvoch kabínach urobili výmenu nábytku už pred dvomi rokmi a zvyšné dve dokončili na prelome decembra minulého roku. V budove štadióna môžete nájsť štyri šatne, sociálne zariadenie, hospodársku miestnosť a práčovňu so sušiarňou. Na poschodí sú kancelárske priestory, spoločenská a rozhodcovská miestnosť, masérska miestnosť, ktorá sa však nevyužíva, a sociálne zariadenie.

Areál disponuje hlavnou a vedľajšou hracou plochou, nájdete tu však aj menšie ihrisko s umelou trávou. „Bolo by potrebné vymeniť trávnatý povrch, ktorý je už starý. V blízkej budúcnosti tu však má pribudnúť školské multifunkčné ihrisko, ktoré chce urobiť obec najmä pre žiakov základnej školy. Pôjde o multifunkčné ihrisko pre hádzanú, basketbal, skok do piesku, či tri dráhy na atletiku. Využívať by sa mohlo aj vo večerných hodinách, pretože tento objekt je umelo osvetlený,“ pokračoval Juhász.

Ako dodáva, umelé osvetlene chceli vybudovať aj na vedľajšom ihrisku, najmä kvôli neskoršiemu tréningovému procesu hráčov v zimnom období, no tento návrh neprešiel obecným zastupiteľstvom. „Vedľajšie ihrisko máme na veľmi vysokej úrovni a máme certifikát, takže sa na ňom môžu odohrať mládežnícke majstrovské zápasy. Pokojne by sa tu mohli uskutočniť aj zápasy našej štvrtej ligy. Uvidíme, či sa nám podarí získať financie, no toto osvetlenie by sme chceli časom vybudovať,“ dodal predseda futbalového klubu.

Dbajú na údržbu hracích plôch