Kukučínovu ulicu obnovili za 840-tisíc eur, pribudla aj okružná križovatka

Kukučínovu ulicu, ktorá sa nachádza v severnej časti mesta, mala radnica pôvodne rekonštruovať už v roku 2015.

20. apr 2020 o 18:36 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava dokončuje kompletnú rekonštrukciu Kukučínovej ulice, ktorá sa nachádza mimo centra.

Súčasťou prác bolo aj vybudovanie malej okružnej križovatky v dotyku so Slnečnou ulicou. Po ulici už jazdia autá, treba tu však ešte vysadiť novú zeleň vrátane stromov. Na obnovu ulice doplatilo približne tridsať stromov, ktoré tu rástli celé desaťročia.



Rekonštrukcia 445 metrov dlhej Kukučínovej ulice sa začala minulý rok v septembri, pôvodne mala byť hotová do konca roka. Neskôr radnica dodatkom k zmluve s dodávateľom predĺžila termín dokončenia do polovice apríla tohto roka. Okrem výmeny vozovky aj s podkladovými vrstvami tu vznikol po ľavej strane spoločný chodník pre chodcov a cyklistov z betónovej dlažby.

Priechody pre chodcov boli vybavené stredovými ostrovčekmi. Nové je aj verejné osvetlenie, ako aj spôsob odvodnenia.

Dažďová voda bude v maximálnom možnom množstve zadržiavaná, aby mohla vsakovať do drenážneho systému.



Okrem predĺženia termínu vzrástla aj cena prác z pôvodne zazmluvnených 747-tisíc eur na 839-tisíc eur. Dodávateľom rekonštrukcie bola spoločnosť Cesty Nitra, ktorá od februára tohto roku podniká pod názvom Colas Slovakia.



Kukučínovu ulicu, ktorá sa nachádza v severnej časti mesta, mala radnica pôvodne rekonštruovať už v roku 2015, jej povrch bol už vtedy v zlom stave, s rozpadnutým asfaltom, prepadlinami a výtlkmi. Pre nesúhlas obyvateľov s navrhovaným spôsobom rekonštrukcie radnica napokon práce odložila a začala s nimi až vlani v septembri.