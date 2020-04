Najväčší farmaceutický výrobca prijíma zamestnancov

20. apr 2020 o 12:45 TASR

HLOHOVEC. Najväčší slovenský farmaceutický výrobca Saneca Pharmaceuticals v Hlohovci (pôvodne Slovakofarma) svoju produkciu počas pandémie ochorenia COVID-19 neobmedzil.

Spoločnosť reaguje na všeobecne zvýšený dopyt po liekoch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Matúš Kutný uviedol, že v posledných dňoch prijali do zamestnania nových ľudí.

V súčasnosti má Saneca na prácu doma určených 120 administratívnych pracovníkov, vo výrobe je okolo 630 ľudí, ku ktorým od apríla podľa plánu pribudli 11 noví.

"No hlásia sa nám ďalší, sú to zaujímavé profesie z firiem, ktoré momentálne nevyrábajú, tak zvažujeme, ako takúto ponuku využiť," uviedol Kutný.

Spoločnosť má skúsenosť, že na zverejnené voľné pracovné miesto sa do dvoch týždňov zvyklo prihlásiť okolo 40 uchádzačov. "Teraz to je takýto počet z večera do rána. Pracovníkom, ktorí majú záväzky, nemôže dlhodobo stačiť znížená mzda, ktorú dostávajú, keď ich firma nevyrába. Tak hľadajú iné možnosti," doplnil.

Firma sa v rámci starostlivosti o bezpečnosť zamestnancov rozhodla skrátiť pracovné zmeny tak, aby sa jednotlivé skupiny nestretávali, ale míňali sa. Majú k dispozícii ochranné prostriedky.

"My bežne vo výrobe minieme za rok okolo 40.000 rúšok, teraz navyše poskytujeme našim zamestnancom rúška aj na domáce použitie. Dezinfekčný prostriedok, ktorý vyrábame pre potrebu vo výrobnom procese, dostali rovnako zamestnanci domov. Okrem toho sme ho poskytli aj pre potreby mesta, do lekární, sociálnych zariadení, polícii," doplnil Kutný.