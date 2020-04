Zelené školy oslávia Deň Zeme z domu

V programe Zelená škola je aktuálne zapojených 309 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl v rôznych regiónoch Slovenska.

19. apr 2020 o 11:36 TASR

BRATISLAVA. K 50. výročiu Dňa Zeme pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a kancelária programu Zelená škola niekoľko aktivít.

Deň Zeme oslávia Zelené školy online z domu.

Aktivity sa budú konať počas celého posledného aprílového týždňa. TASR o tom informovala manažérka programu Zelená škola Zuzana Gallayová.

Informácie z prvej ruky

"Zelená škola naživo je cyklus online stretnutí s odborníkmi, ktorí učiteľkám a rodičom s deťmi prinášajú informácie z prvej ruky na aktuálne témy, šetria im čas pri príprave a realizácii výučby z domu," hovorí Gallayová.

Dodáva, že cieľom je podporiť úsilie škôl vo výučbe envirotém, ako aj priniesť inšpirácie pre deti, rodičov a starých rodičov pre rôzne aktivity a hry.

Vysielanie sa začne webinárom Tajný život elektroniky so Zuzanou Labašovou, ktorá v Živici vedie projekt Elektroopad-Dopad. Slováci si budú môcť pozrieť aj to, čo všetko robia školy zapojené do programu pre zlepšenie stavu životného prostredia.

Opatrenia, ktoré zmierňujú zmenu klímy

Ekoporadkyňa a včelárka Petra Ježeková spolu s odborníčkou na zmenu klímy Zuzanou Hudekovou prinesú opatrenia zo škôl, obcí a miest, ktoré zmierňujú zmenu klímy.

"Tieto jednoduché zásahy môže urobiť v podstate ktokoľvek aj pri svojom rodinnom dome a zmenšiť tak dosah zmeny klímy na svoje bezprostredné okolie," podotkla Gallayová.

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-schools. Ide o najväčší envirovýchovno-vzdelávací program na Slovensku aj vo svete.

Gallayová priblížila, že v aktuálnom 15. ročníku je zapojených 309 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl v rôznych regiónoch Slovenska.