Odštartuje epidémia reformu školstva? Učitelia by ju uvítali

Vyučovanie v súkromnej škole prebieha v normálnom režime.

17. apr 2020 o 10:39 Peter Briška

TRNAVA. Už od polovice marca sú všetci žiaci doma, školy sú zatvorené. Toto opatrenie pôvodne zaviedli na dva týždne, k nim neskôr pridali, že až do odvolania. Kompetentní dnes stále presne nevedia povedať, dokedy to bude trvať. S najväčšou pravdepodobnosťou sa však už žiaci tento školský rok do lavíc nevrátia.

Aktuálne sa takmer všetci vzdelávajú online. Pedagógovia si pomáhajú, ako vedia, s takouto situáciou nerátal takmer nikto z nich. Využívajú sa videohovory cez rôzne aplikácie, čety, emaily. Pýtali sme sa učiteľov, ako to funguje.

Vlastné formy

„Učitelia hľadajú správnu formu výuky. Na začiatku to vyzeralo na kratšie obdobie, preto kontakt so žiakmi bol cez aplikáciu EduPage a e-maily formou opakovacích úloh. No ako sa vyvíja situácia v spoločnosti, učitelia hľadajú nové formy vzdelávania,“ povedala riaditeľka ZŠ v Pezinku Monika Hlúšková. Podľa jej slov učitelia neboli pripravení na túto formu vyučovania. Rovnako ako ani žiaci či rodičia.

„Teraz je vidieť, že štát neinvestoval dostatočne do učiteľov ani do nových foriem výučby. Preto chce aj táto komunikácia svoj čas a veľkú dávku trpezlivosti. Mnohí rodičia, ale aj učitelia nemajú na online výučbu dostatočné technické vybavenie,“ pokračuje Hlúšková. Aktuálna situácia odkryla mnohé nedostatky vzdelávacieho systému, a tak sa dajú podľa Hlúškovej pomenovať a riešiť.

„Súčasný systém je nepružný, naviazaný na rolu učiteľa a málo sú podporované nové a inovatívne formy výučby. Málo peňazí sa investuje do vzdelávania učiteľov a tiež učiteľ nemá dostatok času na absolvovanie vzdelávaní. Zároveň je vidieť, že aj keď to chce čas, pedagógovia sa postupne mobilizujú, púšťajú sa do nových foriem výučby a skúšajú,“ hovorí.

Rozvíjajú tvorivosť

Stanka Borisová, učiteľka zo Základnej školy Angely Merci v Trnave, poukázala aj na ďalšie pozitívum súčasnej situácie. Rozvíjanie tvorivosti.