Cesta pri Horných Orešanoch bude mať po desaťročiach vlastníka

Problém prišla v roku 2014 priamo do Horných Orešian riešiť aj vláda, vyriešený však nie je doteraz.

16. apr 2020 o 14:06 SITA

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj vezme do svojho majetku cestu z Horných Orešian (okres Trnava) do miestnej časti Majdánske, ktorá bola celé desaťročia bez jasného vlastníka aj bez správcu. S prevodom cesty, ktorá oficiálne ani nie je zaradená do cestnej siete, súhlasili trnavskí krajskí poslanci. Ešte predtým musí kraj vysporiadať vlastníctvo pozemkov pod komunikáciou, ktorú využíva asi 150 obyvateľov časti Majdánske, množstvo turistov a jazdia po nej aj autobusy.

„Viac ako tridsať rokov neboli úrady ochotné a schopné vyriešiť vlastnícky problém tejto cesty. Výsledkom neochoty úradov bolo, že cesta nemá 'svojho pána' a je problém s jej údržbou. Trnavská župa sa rozhodla prevziať tento úsek do svojej správy, čoho proces bol schválením prevodu pozemnej komunikácie spustený,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Záležitosťou sa v roku 2014 na výjazdovom rokovaní v Horných Orešanoch zaoberala aj vláda SR, ale problém nevyriešila.



Cestu vybudovala Štátna melioračná správa ako účelovú komunikáciu pri stavbe vodnej nádrže v Horných Orešanoch. Po zániku tejto organizácie bol jej majetok postupne delimitovaný na rôzne nástupnícke organizácie, cesta však nie. Ako problém sa to ukázalo v roku 2011, kedy mohutná prívalová vlna na potoku Parná vzala most pred časťou Majdánske. Následne sa zistilo, že most ani cesta nemajú žiadneho vlastníka, preto nemá kto nový most postaviť. Dočasný náhradný most poskytla Správa štátnych hmotných rezerv, v roku 2016 betónový most postavila z úveru obec Horné Orešany.



Ak Trnavský samosprávny kraj majetkovo vysporiada pozemky pod cestou, ministerstvo dopravy bude môcť cestu s dĺžkou asi 1,7 kilometra zaradiť do cestnej siete.