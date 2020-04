Grendel: Fanúšikom sa odvďačíme na ihrisku

Hráči Spartaka si vážia iniciatívu fanúšikov, ktorí sa rozhodli vypredať štadión na fiktívny zápas.

13. apr 2020 o 18:23 Martina Radošovská

TRNAVA. Aj keď u nás pandémia koronavírusu prerušila fortunaligový kolotoč, mnohí futbalisti sa vo svojom voľnom čase nenudia.

Medzi nich patrí aj Erik Grendel, ktorý sa počas tohto obdobia snaží byť hlavne pozitívny, užíva si voľné chvíle s rodinou a aj v čase karantény na sebe tvrdo pracuje, aby bol čo najlepšie pripravený na návrat na trávniky.

Čas s rodinou

„Toto obdobie prežívam asi rovnako ako každý iný človek. Obmedzuje nás po mnohých stránkach, ale je potrebné rešpektovať nariadenia a byť disciplinovaní, aby sme sa mohli čo najskôr vrátiť k normálnemu životu,“ popísal svoje pocity Erik Grendel.

Trnavský klub každý deň posiela hráčom plány k individuálnemu tréningu. „Od trénerov dostávame tréningový plán, ktorý si plníme, takže doobeda sa venujem iba trénovaniu. Väčšinou ma už o siedmej ráno zobudia deti, nasleduje rozcvička, raňajky a potom si idem von odtrénovať, čo mám. Všetko ukončím strečingom a od obeda sa venujem rodine. Ten harmonogram je dosť podobný, s tým rozdielom, že trénujem doma,“ pokračoval Erik Grendel.

Stredný záložník sa však nepozerá na situáciu negatívne, ale skôr sa v nej snaží hľadať pozitíva. „Môžem tráviť čas s rodinou, ktorý jej nemôžem venovať počas sezóny, keď všetko funguje tak, ako má. Aj preto sa snažím hľadať pozitívne veci, čo pre mňa v tejto dobe znamená byť viac s rodinou, takže v tomto smere sa teším a som pozitívne nastavený človek.“

Momentka zo zápasu FK Senica - FC Spartak Trnava. (zdroj: Lukáš Grinaj)

Nechýba mu motivácia

Má však Erik Grendel rovnako pozitívny pohľad aj na to, či sa Fortuna liga vôbec dohrá? „Rovnako ako všetci, aj ja chcem, aby sa sezóna dohrala. Myslieť si môžeme hocičo, pretože túto situáciu nemáme v rukách my. Pred každým tréningom si však hovorím, že to robím hlavne kvôli tomu, aby som bol dobre pripravený na zvyšok sezóny, čo ma motivuje do ďalšej práce. Ak by už teraz bolo jasné, že sezóna sa nedohrá, o to by bolo ťažšie hráčov motivovať, aby do každého individuálneho tréningu dali maximum a udržiavali sa. Takto ešte žije nádej a my sa svedomito pripravujeme,“ ponúkol svoj pohľad na situáciu Erik Grendel.