Trnavskí florbalisti postúpili do Extraligy

Dobre rozbehnutú sezónu pre koronavírus nedohrajú.

9. apr 2020 o 17:45 Martina Radošovská

TRNAVA. Podobne ako iné športové zväzy aj prezídium Slovenského zväzu florbalu rozhodlo o predčasnom ukončení všetkých súťaží.

Trnavskí florbalisti, ktorí vyhrali základnú časť, sa tak stali postupujúcim celkom do extraligy. Z tohto postupu sa v klube tešia, aj keď radšej by ho oslávili na palubovke.

„Pocity mám zmiešané. Na jednej strane sa tešíme z toho, že sa nám splnil dlhoročný cieľ, ktorým je postup do extraligy, na druhej strane nás neteší, že sa to udialo takýmto spôsobom, keďže sezónu sme mali veľmi dobre rozbehnutú,“ zhodnotil pocity majiteľ klubu a zároveň kapitán tímu Matej Vanta.

Historicky najlepšia základná časť

FBC 11 Trnava dosiahli v sezóne historicky najlepšiu základnú časť. Počas nej prehrali iba jediný zápas s Prešovom a do tabuľky si pripísali 15 víťazstiev a šesť remíz. Vo štvrťfinálovej sérii s Dubnicou ani raz neprehrali a súpera tak vyprevadili z bojov play-off, potom však sezónu prekazila pandémia koronavírusu.

„Čo sa týka výkonov aj bodov, ide z našej strany o najlepšiu sezónu. V základnej časti sme dominovali a vďaka tomu sa nám podarilo postúpiť do extraligy. Jediné, čo ma mrzí, je to, že sme nemali možnosť vrátiť Prešovu našu jedinú prehru v lige,“ pokračoval Matej Vanta.

Dobrú sezónu mali trnavskí florbalisti aj pred dvomi rokmi, kedy odohrali tiež veľmi úspešnú základnú časť. „Neoficiálne sme ju vyhrali, ale na konci sezóny nám skontumovali viacero zápasov pre byrokratickú chybu.“

Štvrťfinále play off Trnava - Dubnica (zdroj: Ivan Kopáčny)

Pomohol im tréner

A v čom spočíval úspech trnavských florbalistov? „Náš kolektív sa formoval počas ôsmich rokov a vytvorili sme super partiu.

Túto sezónu nám pomohol tréner, ktorého sme veľmi potrebovali. Ondrej Balák do nás vložil množstvo času a energie, vďaka čomu sezóna vyzerala tak, ako vyzerala. Rovnako aj v už spomínanej úspešnej sezóne pred dvomi rokmi sme mali trénera, takže to pre nás bolo jednoznačným merítkom, akou cestou sa uberať,“ pokračoval Vanta.

Do Mestskej športovej haly Trnava chodilo podporovať domácich florbalistov v priemere dvesto až tristo fanúšikov.

„Chceli sme, aby ich bolo viacej a taký bol plán na play-off, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Už v štvrťfinále proti Dubnici prišlo veľa divákov, z čoho sme sa veľmi tešili. V takej atmosfére, akú vytvoria diváci, sa hrá ozaj výborne, ale nahradíme si to v extralige“ dodal kapitán tímu. Práve kvôli divákom florbalistov mrzí, že prišli o emócie a atmosféru v ďalších sériách play- off.

To, či tento úspech florbalisti oslávia dodatočne, zostáva otázkou. „Osobne si myslím, že oslavovať budeme skončenie pandémie. Je to momentálne dôležitejšie ako šport. Zo športového hľadiska sme radi, že sme sa dostali do extraligy, ale určite by sme boli radšej, keby sme sezónu mohli odohrať do konca a fungovali v normálnom režime.“

Štvrťfinále play off Trnava - Dubnica (zdroj: Ivan Kopčány)

Ciele zatiaľ nemajú

So vstupom do extraligy sa naskytá aj otázka, s akými cieľmi do nej bude chcieť FBC 11 Trnava vstúpiť. „Zatiaľ je to predčasná otázka. Uvidíme, čo ukáže čas, kedy začne extraliga, pretože teraz nikto nevie, či to bude načas. Ciele sme si ešte nestanovili, potrebujeme sa stretnúť a zistiť, v akej sme kondícii. Od tohto týždňa sa nám rozbieha individuálna príprava. Naši kondiční tréneri nachystali pre hráčov tréningový plán na doma, takže uvidíme, ako k tomu hráči pristúpia a až potom si na základe toho stanovíme cieľ, ktorý bude reálny a dosiahnuteľný. Držať sa v kondícii bude aktuálne jediný cieľ, na základe ktorého sa budú potom stanovovať ďalšie ciele“ objasnil majiteľ klubu.

Negatívne dopady koronavírusu už teraz pociťujú viaceré kluby a nevyhnú sa zrejme ani FBC 11 Trnava, aj keď hráči fungujú v klube na báze dobrovoľníctva a záľuby.

„Z tohto hľadiska je to pre nás fajn. Čo sa týka klubu, tak, samozrejme, sa nás situácia dotkne, pretože máme resty v tréningoch, nie sú sponzori a celkovo sa všetko utlmilo.

Až čas však ukáže, aký dopad to bude mať a ako sa situácia vyvinie,“ popísal kapitán mužstva, ktorý momentálne väčšinu času trávi prácou.

A čo by Matej Vanta odkázal v tomto ťažkom období ľuďom? „Aby boli trpezliví a vnímali pozitívne stránky toho, čo sa deje, napríklad to, že majú možnosť byť so svojimi blízkymi a ľuďmi, ktorých majú radi. Ja sa počas tejto situácie snažím hľadať čo najviac pozitív a snažím sa byť dobre naladený, aj keď to nie je vždy ľahké, hlavne večer. V tomto období musíme byť všetci disciplinovaní, opatrní a hlavne veriť, že zajtra bude lepšie.“