Rybári - pytliaci sa chytili do vlastnej siete

Podľa polície im hrozia až tri roky.

9. apr 2020 o 15:45 Peter Matula

DUNAJSKÁ STREDA. Policajná hliadka kontrolovala dodržiavanie mimoriadnych opatrení a s tým súvisiace obmedzenia pohybu osôb. Náhodou narazili na pytliakov.

"V katastri obce Dobrohošť (okr. Dunajská Streda) zastavili policajti v stredu nadránom dve osobné autá, Škodu Fabia a Fabia Combi. Pri prehliadke áut zistili, že je v nich naložené niečo, čo tam nepatrí. V kufri Fabie boli v igelitových vreciach slušné úlovky rýb. Išlo o 2 sumce 110 a 135 cm, 4 kapre od 52 do 72 cm a vyše 80 cm zubáča. Vo Fabii Combi policajti našli motor z motorového člna, veslo, rôzne igelitové vrecia, povraz a sieťky. Pri výsluchu pred vyšetrovateľom muži uviedli, že si vyšli do prírody k Dunaju v obci Vojka a veci našli pri rybárskej chate. No namiesto toho, aby privolali políciu, zobrali si ich so sebou. Rybárskemu združeniu tak spôsobili škodu za viac ako 800 eur," informovala krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Dvoch dlhoročných rybárov z okresu Dunajská Streda vo veku 36 rokov vyšetrovateľ obvinil z prečinu pytliactva. Za takúto spôsobenú škodu im môže hroziť odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky.