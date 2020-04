Nákupy po telefóne sa v čase pandémie u seniorov ujali

U viacerých ľudí narazili na problém zaužívaných stereotypov.

9. apr 2020 o 15:04 TASR

TRNAVA. Možnosť objednať si telefonicky nákup sa v čase pandémie COVID-19 u seniorov a odkázaných v Trnave ujala. Túto službu ponúka mestská samospráva, rehoľa františkánov i skupina fanúšikov Spartaka už od polovice marca. Všetky možnosti osamelo žijúci, ľudia so zdravotným znevýhodnením i ďalší, ktorým nemá kto iný nakúpiť, využívajú.

Rehoľa menších bratov františkánov spolu so študentmi Gymnázia Angely Merici ponúkla možnosť doniesť nákupy domov prvýkrát 16. marca. Denne urobia podľa vyjadrenia koordinátora brata Filipa okolo šesť až sedem nákupov, na ktoré prijmú telefonickú objednávku. "Máme takých klientov, u ktorých sme boli opakovane, pridávajú sa stále aj noví," povedal. Skúseností a poznatkov za ten čas už nabrali viacero. Podľa brata Filipa je pre seniorov dôležitý už samotný kontakt, možnosť sa s niekým porozprávať. Dodal zároveň, že seniori i v krízovom čase len neradi zľavujú zo svojich stereotypov a žiadajú si konkrétne výrobky z konkrétnych obchodov. Rovnako je niektorým zaťažko urobiť objednávku väčšieho nákupu a podľa svojich zvyklostí si radšej opakovane objednávajú len malé nákupy. Okrem potravín vyzdvihovali už pre nich aj lieky, niesli veci hospitalizovanému do nemocnice či vybavovali záležitosti na pošte.

Od 19. marca ponúka nákupy pre odkázaných aj mesto. Službu zabezpečuje sociálny odbor mestského úradu, podľa jeho pracovníka Miroslava Lackoviča ide o dva až štyri nákupy denne pre klientov vo veku nad 62 rokov. "Ale telefonátov na naše zverejnené číslo máme oveľa viac, starší sa potrebujú aj porozprávať, či poradiť," povedal pre TASR. Požiadavky na nákupy sú zväčša klasické - chlieb, pečivo, maslo, múka, nátierky, cukor, konzervy, ovocie, zelenina. Objednávky na radnici berú v každý pracovný deň do 11.00 h, no nákupy realizujú a rozvážajú až popoludní. "Skomplikovalo nám situáciu nariadenie o vyhradených hodinách v obchodoch. Nakupujúci od nás do kategórie 65+ nepatria, tak musíme počkať," dodal Lackovič. Takisto dostali objednávky aj na donášku liekov, nákupy doručujú pešo alebo na bicykli.

Klub Ultras Spartak Trnava podľa koordinátora Antona Krippela dostáva objednávky na šesť či sedem nákupov za deň. "Je nás okolo tridsať dobrovoľníkov v skupine, ide ten, kto má voľno," vyhlásil. Nakupujú trnavským seniorom potraviny i drogériu, niektorým klientom aj dvakrát v týždni.