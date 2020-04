Nádvorie Kampus otvára svoj druhý ročník. Hľadá šesť výnimočných študentov

Vysokoškolákom ponúka štipendium na celý akademický rok.

7. apr 2020 o 16:53 (r)

TRNAVA. Aktívni vysokoškoláci z Trnavy majú opäť príležitosť zapojiť sa do programu Nádvorie Kampus.

Program ponúka šiestim štipendistom osobného mentora, večere s inšpiratívnymi hosťami, možnosť realizovať svoje projekty či ubytovanie na rok zadarmo.

Rezidenčný program Nádvorie Kampus otvára prihlasovanie do 2. ročníka. Talentovaní a aktívni študenti troch vysokých škôl v Trnave sa môžu uchádzať o ročné štipendium na bezplatné ubytovanie a iné výhody. Po prvom ročníku prichádza Nádvorie so šiestimi príbehmi mladých ľudí, ktorých program posunul vpred.

Hodnoty programu sú kladené na prvé miesto

Altruizmus, líderstvo a energia sú dôležitým predpokladom očakávaným od každého uchádzača.

Projekt hľadá na akademický rok 2020/21 šikovných mladých ľudí naprieč odvetviami a študijnými odbormi, ktorí majú odhodlanie zlepšovať svet okolo seba, sú charakterní, ľudskí a nesebeckí.

Mali by však mať aj schopnosti a energiu veci meniť a viesť k tomu aj ľudí okolo seba. Iniciatíva by pre nich mala byť prirodzená a dôležitá je aj schopnosť pretaviť svoje nápady do reality s chuťou neustále sa zlepšovať.

Hľadajú šesť aktívnych lídrov

Účastníci programu musia byť študentmi denného štúdia na Trnavskej univerzite, Univerzite sv. Cyrila a Metoda alebo Materiálovotechnologickej fakulty STU, mladší ako 26 rokov.

Očakáva sa, že kandidáti vytvárajú svoje projekty a zlepšujú svoje okolie. Majú skúsenosti s vedením ľudí a v zásobe niekoľko nových nápadov.

Výberový proces bude mať dve fázy, presne ako v minulom roku. Základom je online prihláška, ktorú je potrebné vyplniť do 1. mája 2020. Druhým kolom je osobný pohovor s hodnotiteľmi Nádvoria Kampus.

V oboch kolách sa bude prihliadať na aktivity uchádzačov a uchádzačiek. Ich predošlé úspechy, nápady a projekty. Kandidát by sa nemal za svoje úspechy a sny hanbiť. Tí najúspešnejší získajú pozvánku do štipendijného programu.

Program ich posunul v osobnom rozvoji

Pre šesť absolventov programu bolo najprínosnejšie práve prostredie, v ktorom sa pohyboli. Väčšina z nich sa do Kampusu prihlásila najmä kvôli svojim budúcim spolubývajúcim. Vykročenie mimo zóny komfortu bolo pre mnohých náročnou skúškou, ale aj lákadlom.

“Chcel som spoznať podobných ľudí ako ja. Takých, ktorí makajú na svojich projektoch a zažívajú rovnaké problémy. Síce som sa trochu bál, lebo boli cudzí, nič lepšieho sa nemohlo stať. Sme dobrá partia,” hovorí absolvent programu Tibor Lachkovič.

Program ich posunul v osobnom rozvoji, poskytol im významné kontakty, stretli sa s inšpiratívnymi osobnosťami a získali nové zručnosti.

“Zlepšila som sa najmä v profesionálnom vystupovaní a znalostiach. Človek sa učí na vlastných chybách. V Kampuse som sa stretávala s rôznymi situáciami a príležitosťami, ktoré ma posúvali vpred,” pridáva k priebehu programu Sofia Vőrőšová.

Každý počas programu komunikoval s osobným mentorom, s ktorým rozoberali osobné a pracovné témy. Zlepšovali sa vo svojich študijných oblastiach a pracovali na spoločných projektoch.

„Bolo skvelé mať za mentora Jorda Nikova. Ukázal mi veľa možností a zasvätil ma do sveta marketingu. Dovolil mi pracovať na reálnych projektoch a dostať sa do zákulisia reklamnej produkcie. Pracoval som aj v jeho vlastnej agentúre Work&Hugs,” opisuje mentoring kampusák Martin Turčin.