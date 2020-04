Dnes sa dozvieme, aké budú veľkonočné sviatky

Poobede bude zasadať vláda, v hre sú mimoriadne opatrenia.

5. apr 2020 o 9:22 TASR

TRNAVA. Dnes poobede sa má rozhodnúť o tom, aké opatrenia prijme vláda SR v súvislosti s novým koronavírusom k veľkonočným sviatkom. Avizoval to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý navrhol, aby počas Veľkej noci platil zákaz vychádzania.

Premiér má na nedeľu zvolať stretnutie s odborníkmi z lekárstva, ktorí majú dať vláde definitívne odporúčanie, ako postupovať v prípade veľkonočných sviatkov. Na stretnutie majú prísť podľa Matoviča infektológovia, epidemiológovia i verejní zdravotníci.

Krízový štáb chce podľa Matoviča prijať rozhodnutie zodpovedne. "Bojíme sa, aby sme nezapálili zápalku a aby sme sa neposunuli v počte pozitívne testovaných po týchto veľkonočných sviatkoch do takých úrovní, kde by sa nám to vymklo spod kontroly," povedal premiér.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas tvrdí, že po epidemiologickej stránke je na tom Slovensko relatívne dobre. "Veľkonočné sviatky predstavujú určité riziko, kedy by sme mohli o dobrú situáciu, čo sa týka koronavírusu, prísť," uviedol v piatok (3. 4.) Mikas.

Navrhovaný zákaz vychádzania by mohol mať podľa Matoviča niekoľko výnimiek - povolené by bolo chodenie do práce, na nákup či k lekárovi.