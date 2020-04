Na darovanie krvi sa v Trnave treba objednať

Neobjednané darkyne nemocnica v Trnave poslala domov.

4. apr 2020 o 14:46 Peter Matula

TRNAVA. Ak chcete darovať krv, musíte sa vopred objednať. Inak vám hrozí, že vás pošlú domov.

Do redakcie sme včera večer (3.4.) dostali správu od našej čitateľky Dagmar z Trnavy, ktorá sa so svojimi dcérami rozhodla vzhľadom na avizovaný nedostatok krvi pomôcť a prišli darovať krv. „Ráno o 6.55 sme už boli v nemocnici v Trnave, sestrička na transfúznej stanici sa nás opýtala, či sme objednané. Nevedela som, že je to potrebné. A tak sme sa museli porúčať, lebo už mali objednaných desať ľudí. A čo ma prekvapilo najviac bola informácia, že najbližší voľný termín majú až 29.4.,“ napísala Dagmar s dodatkom, že bola takýmto prístupom doslova pobúrená, lebo jedna dcéra sa dokonca uvoľnila kvôli darovaniu krvi z práce a všetky tri boli odmietnuté.

Na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR bol od vypuknutia pandémie koronavírusu zaznamenaný pokles darcov krvi v priemere až o 74 percent. Napríklad na pracoviskách Bratislavského kraja, kde v týždni pred prvým potvrdeným prípadom koronavírusu na Slovensku prišlo darovať krv viac ako 1300 ľudí, klesol ich počet behom dvoch týždňov na tristo.

„Z uvedeného dôvodu sme 23. marca vydali Výzvu na darovanie krvi a musíme skonštatovať, že darcovia sa zmobilizovali a výzva sa stretla s obrovskou odozvou. Veríme, že vďaka zvýšenej aktivite darcov sa nám podarí doplniť zásoby krvných prípravkov, aby všetci akútni pacienti mohli dostať svoju liečbu,“ popísal situáciu Ján Šiška, ktorý je vedúcim lekárom NTS Trnava.