Zamestnávatelia v Hlohovci nechystajú žiadne veľké prepúšťanie

Niektoré veľké firmy výrobu neprerušili, ďalšie sú pripravené obnoviť ju hneď ako ohlásia spustenie výroby automobilky.

4. apr 2020 o 11:21 SITA

HLOHOVEC. Najväčší zamestnávatelia v Hlohovci nechystajú v najbližších mesiacoch zásadné prepúšťanie. Niektorí z nich riadne fungujú, ďalší chystajú obnovenie výroby po Veľkej noci. Po rokovaní s najväčšími zamestnávateľmi v meste to povedal primátor Miroslav Kollár.



Spoločnosť Bekaert, výrobca drôtu, funguje so sprísnenými hygienickými opatreniami takmer bez obmedzení a ani v blízkej budúcnosti nechystá prerušenie výroby.To isté platí aj o farmaceutickej spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, ktorá vyrába podľa plánov. Naviac začala s výrobou dezinfekcie, ktorú dodáva do lekární, zdravotníckych zariadení a pomohla ňou aj mestu. V Plastic Omnium a Faurecii výroba momentálne stojí, keďže je naviazaná na automobilky, ktoré nevyrábajú. Ak Jaguar Land Rover v Nitre alebo Groupe PSA Slovakia v Trnave obnovia výrobu, spustia výrobné linky aj ich dodávatelia v Hlohovci.

Primátor Kollár rokoval aj so zástupcami mestských spoločností. „S ich riaditeľmi sme prebrali opatrenia, ktoré urobili vo vnútri firiem. S Bytovým hospodárstvom Hlohovec sme hovorili o odložení platieb nájomného pre firmy, ktoré sú v mestských priestoroch a museli zatvoriť prevádzky. Uvidíme, či sa na centrálnej úrovni podarí schváliť kompenzácie na nájomné pre takýchto podnikateľov,“ povedal Kollár.