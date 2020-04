Trnavská automobilka PSA určite neobnoví výrobu do 5. apríla

Aktuálne je priskoro hovoriť o dátume opätovného štartu výroby.

1. apr 2020 o 18:48 SITA

BRATISLAVA. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia určite neobnoví výrobu do 5. apríla. Uviedol to jej hovorca Peter Švec. "V tomto čase neistoty je priskoro hovoriť o dátume opätovného štartu výroby. Sme pripravení obnoviť výrobu tak rýchlo, ako bude potrebné, aplikujúc všetky zdravotné opatrenia v areáli automobilky," doplnil.



Výroba v trnavskej fabrike bola zastavená vo štvrtok 19. marca. Ako objasnil Švec, dôvodov bolo niekoľko, a to ochrana zamestnancov pred koronavírusom, komplikácie s dodávkami dielov a pokles dopytu o priepastných viac ako 90 % spôsobených opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Podľa prvotných plánov mala odstávka trvať do soboty 28. marca.

Prečítajte si tiež Polícia rieši stovky prípadov porušenia opatrení proti šíreniu koronavírusu Čítajte

Aj v čase zastavenej výroby pritom automobilka prijala ďalšie veľmi striktné opatrenia pre zvýšenie štandardu zdravotnej bezpečnosti zamestnancov. Podľa Šveca často nad rámec požiadaviek ústredného krízového štábu pri vláde SR. "Technicky sme pripravení spustiť výrobu prakticky kedykoľvek. Závisí to od rozhodnutia skupiny," uzavrel.



Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia je lídrom vo výrobe malých vozidiel segmentu B-mainstream, tzv. platformy 1. Výstavba závodu sa začala v roku 2003, výroba sa rozbehla v roku 2006. Celková investícia koncernu na Slovensku je približne 1,2 mld. eur. V roku 2019 vyrobil PSA na Slovensku 371 152 áut. V trnavskej automobilke aktuálne pracuje okolo 4 500 zamestnancov.