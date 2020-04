Zápisy do materských a základných škôl budú v Trnave možné aj online bez osobnej návštevy

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ponúkajú novú možnosť zápisu v čase opatrení proti koronavírusu.

TRNAVA. Počas trvania preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu ponúka mesto Trnava rodičom možnosť zapísať budúcich škôlkarov a prvákov aj bez nutnosti osobnej návštevy škôlky či školy.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy zverejnia od 15. do 29. apríla 2020 na svojich webových stránkach online prihlášky.

"Vyplnené tlačivo bude potrebné vytlačiť, podpísať zákonným zástupcom dieťaťa a poslať naskenované (prípadne odfotografované) e-mailom na adresu školy. E-mailové adresy jednotlivých škôl sú uvedené na webstránke mesta. Možné je aj poslanie poštou, v nevyhnutných prípadoch sa bude dať vyplnenú prihlášku doručiť do školy osobne v nižšie uvedených termínoch osobných zápisov," informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.

Uprednostniť elektronickú formu

"Rodičom odporúčame, aby z dôvodu ochrany zdravia uprednostnili elektronickú formu zápisu," hovorí 1. zástupkyňa primátora Trnavy Eva Nemčovská. "Pokiaľ to pre nich z technických či iných príčin nie je možné a musia prísť do školy osobne, je nutné dodržať bezpečnostné pokyny: mať zakryté horné dýchacie cesty rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, priniesť si vlastné pero, použiť rukavice a dodržiavať dostatočný odstup."

Osobné zápisy sa uskutočnia bez prítomnosti detí v troch termínoch: 27. a 28. apríla medzi 13.00 a 16.00 hod. a 29. apríla od 9.00 do 12.00 hod.

Rovnaký postup platí aj pri materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Ich online prihlášky budú v máji zverejnené na webstránkach základných škôl, ku ktorým patria. Presný zoznam je zverejnený na stránke Mesta Trnava.

Zápis do materskej školy v polke mája

Online forma zápisu do materských škôl bude spustená od 14. do 27. mája. "Prosíme rodičov, aby nevypĺňali prihlášky zverejnené pred týmto dátumom, ktoré sa budú týkať zápisu do 1. ročníka ZŠ. Vybaviť zápis do MŠ osobne sa bude dať prísť medzi 20. a 27. májom, o presných časoch budeme informovať začiatkom mája," vyzýva Majtánová.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Doplnením potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa po ukončení mimoriadnej situácie a zrušení preventívnych opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 bude adaptačný pobyt dieťaťa zmenený na pobyt celodennej výchovy a vzdelávania.