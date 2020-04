Trnavská župa spustila linku psychologickej pomoci

K dispozícii by malo byť až 50 psychológov.

1. apr 2020 o 9:24 Peter Matula

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) už onedlho spustí linku psychologickej pomoci. Tá by mala byť určená najmä ľuďom, ktorí pracujú v prvej línii a dostávajú sa do kontaktu s chorými ľuďmi, teda najmä pre lekárov a zdravotnícky personál, ale napríklad aj pre pozitívne testovaných ľudí a ich rodiny.

"Linka psychologickej pomoci bude pomáhať aj ľuďom, ktorí sú dlhšiu dobu zatvorení doma a potrebujú poradiť, ako túto situáciu zvládať," povedal župan Jozef Viskupič.

Do projektu župy by malo byť zapojených až 50 psychológov z celého kraja, trvať by mal zatiaľ dva mesiace. Päťdesiat telefónov, SIM kariet a telefónnu ústredňu venovala spoločnosť O2. Denne je k dispozícii na telefónoch šesť psychológov.

Prečítajte si tiež Trnavská župa vyčlenila internáty pre zabezpečenie karantény Čítajte

Linka je spoplatnená ako hovor na pevnú linku a jej telefónne číslo je 033 22 11 220.

"Myslím si, že je to v tejto dobe veľmi dôležité," dodal niekoľko dní pred spusteným bezplatnej psychologickej poradne Viskupič.

Podľa predsedu TTSK je tiež župa pripravená v prípade nevyhnutnosti pomôcť umiestniť ohrozených jednotlivcov aj do krízových centier pomoci. Môže sa tak stať napríklad v prípade, ak je osoba v domácnosti týraná a potrebuje bezpečné útočisko.