Trnavská nemocnica školí ďalší personál na obsluhu pľúcnych ventilácií

Fakultná nemocnica v Trnave má momentálne 17 kvalifikovaných ľudí na obsluhu pľúcnych ventilátorov, ďalších osem pripravuje.

1. apr 2020 o 7:47 SITA

TRNAVA. Fakultná nemocnica v Trnave má aktuálne k dispozícii 27 umelých pľúcnych ventilátorov, ich počet plánuje ďalej navyšovať. V nemocnici je 17 ľudí, ktorí majú kvalifikáciu na ich obsluhu, ďalších osem je v príprave na kvalifikáciu. Povedal to hovorca nemocnice Matej Martovič.



Fakultná nemocnica bude podľa Martoviča zaškoľovať aj ďalší personál, ktorý bude môcť obsluhovať umelú pľúcnu ventiláciu pod dozorom atestovaného lekára. Umelú pľúcnu ventiláciu obvykle potrebujú pacienti s koronavírusom v najťažších stavoch. Práve dostatok ventilátorov a dostatok kvalifikovaného personálu môže byť v čase vrcholiacej koronavírusovej pandémie život zachraňujúci.

V čase vrcholu koronavírusovej epidémie, ktorý by mal na Slovensku pri terajších opatreniach nastať začiatkom júla, bude podľa Inštitútu zdravotnej politiky pľúcnu ventiláciu potrebovať 1 030 pacientov. Na tlačovej konferencii o tom dnes informoval generálny riaditeľ Martin Smatana. Slovenské nemocnice majú aktuálne k dispozícii zhruba 600 použiteľných ventilátorov, no do júla by ich mohol byť dostatok. Podľa predsedu vlády Igor Matoviča by malo byť „v našich možnostiach a schopnostiach, aby sme ich dovtedy zabezpečili“.