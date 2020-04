Združenie obcí Zelená cesta si prenajalo železničnú trať Piešťany – Vrbové

2. apr 2020 o 8:28 SITA

PIEŠŤANY. Železnice Slovenskej republiky prenajali roky nevyužívanú železničnú trať Piešťany – Vrbové združeniu obcí Zelená cesta na výstavbu cyklotrasy.

Doba nájmu bola dohodnutá na desať rokov s možnosťou predĺženia o ďalších desať rokov. Združenie bude platiť nájomné vo výške približne 6 400 eur ročne, čo je v prepočte tri centy za meter štvorcový.



Združenie obcí Zelená cesta plánuje nahradiť koľajnice asfaltobetónom a vytvoriť tak bezpečnú a pohodlnú cyklotrasu medzi kúpeľným mestom Piešťany a mestečkom Vrbové.

O tomto zámere hovorili predstavitelia Piešťan, Vrbového a obcí Trebatice a Krakovany už celé roky. Všetky štyri samosprávy majú zastupiteľstvami schválené uznesenia o výstavbe cyklotrasy v telese železničnej trate.

Iný názor presadzovali predstavitelia občianskeho združenia Čango, ktorí chceli železničnú trať ako historické dedičstvo po predkoch zachrániť a využívať na turistické účely. Obyvatelia dotknutých obcí však pred tromi rokmi petíciou podporili zámer vybudovať cyklotrasu.



Podľa staršej štúdie by približne 6,5 kilometra dlhá cyklotrasa vedená po telese železničnej trate stála 630-tisíc eur bez DPH. Aktuálna cena vzíde z projektovej dokumentácie, ktorú si dá združenie Zelená cesta vypracovať.



Železničnú trať z Piešťan do Vrbového otvorili 27. októbra 1906, v druhej polovici minulého storočia jej úlohu preberali autobusy. Osobná preprava na trati Piešťany – Trebatice – Krakovany – Vrbové sa definitívne skončila v roku 1978.

O záchranu trate sa niekoľko rokov snažili ľudia z občianskeho združenia Čango, ktorí presadzovali vybudovanie cyklotrasy popri nej. Starosta Trebatíc Juraj Valo v minulosti túto alternatívu odmietol ako neriešiteľnú, pretože by si vyžadovala vysporiadanie pozemkov od veľkého počtu vlastníkov, okrem toho by to cyklotrasu výrazne predražilo.