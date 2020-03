Dlh Trnavského samosprávneho kraja postupne klesá

Na konci minulého roku dosiahol dlh kraja 50,5 milióna eur, čo je o 1,7 milióna menej ako rok predtým.

25. mar 2020 o 16:45 SITA

TRNAVA. Dlh Trnavského samosprávneho kraja dosiahol ku koncu minulého roku 50,5 milióna eur, čo je 35 percent jeho bežných príjmov v predchádzajúcom roku.

Zákon o rozpočtových pravidlách umožňuje vyšším územným celkom celkovú sumu dlhu až do šesťdesiat percent skutočných príjmov. Na konci roku 2018 bol celkový dlh krajskej samosprávy 52,2 milióna eur.

Najvyššia úverová zaťaženosť kraja bola na konci roku 2017, celková čiastka prijatých úverov vtedy presiahla 55 miliónov eur.

Ak by celková suma dlhu samosprávneho kraja dosiahla hranicu 50 percent bežných príjmov predchádzajúceho roku, kraj by musel prijať opatrenia na zníženie dlhu.



Suma splátok úverov, vrátane úrokov, dosiahla k 31. decembru minulého roku 5,3 milióna eur, čo predstavuje 5,2 percenta skutočných príjmov roku 2018 a je hlboko pod zákonom stanovenou hranicou 25 percent. Vyplýva to z informácie o celkovej výške dlhu, ktorú vypracoval Úrad Trnavského samosprávneho kraja.



Trnavský samosprávny kraj má niekoľko úverov z rôznych bankových domov. Najbližšiu splatnosť má úver zo Slovenskej sporiteľne zo zostatkom približne 18 miliónov eur, kraj ho má splatiť do konca roku 2021.