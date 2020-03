Na základnej škole a gymnáziu BESST prebiehajú vyučovacie hodiny online

Súkromná škola používa okrem kníh aj digitálnu komunikáciu a tablety.

24. mar 2020 o 15:21 TASR

TRNAVA. Súkromná bilingválna základná škola a gymnázium BESST v Trnave už štyri roky používa okrem kníh aj digitálnu komunikáciu a tablety.

Tablet má k dispozícii každý učiteľ a každý žiak od 3. ročníka základnej školy až po maturantov. Žiaci sa tak vďaka tomu aj v súčasnej situácii môžu plnohodnotne učiť.

Prostredníctvom špeciálnej aplikácie komunikujú učitelia so žiakmi v reálnom čase. Učitelia a žiaci sa medzi sebou navzájom vidia a môžu preberať učivo, akoby boli v triede na vyučovaní.

"Veľmi rýchlo sme sa vďaka tomu prispôsobili situácii a žiaci majú od pondelka 16. marca "normálne" vyučovacie hodiny cez aplikáciu. Triedy majú špeciálny rozvrh s väčšinou predmetov v skrátenom režime štyroch až piatich vyučovacích hodín denne. Žiaci sa presne podľa rozvrhu pripájajú do svojej "virtuálnej" triedy a učivo im vysvetľuje učiteľ. Vyučovanie žiakom začína každý deň o 8.30 a končí o 11.55 alebo 12.50 h", informovala riaditeľka základnej školy Eva Polláková.

Rovnaký systém a spôsob výučby používajú aj na gymnáziu. Jediný rozdiel je vo využívanej aplikácii.

"Viacero škôl sa rozhodlo vzdelávať online, avšak často je to iba zadávanie domácich úloh alebo posielanie pracovných listov. Chýba tam priame vysvetľovanie učiva a kontakt učiteľa so študentmi, ako aj interakcia študentov navzájom. Výhodou systému je kolaboratívny poznámkový zošit, do ktorého môžu okrem učiteľov zapisovať informácie aj všetci žiaci. Virtuálnu triedu máme vybavenú aj virtuálnou tabuľou. Učitelia môžu študentom učivo vysvetliť, študenti sa môžu pýtať, ak niečomu nerozumeli a dokonca ich budeme môcť online aj hodnotiť," doplnila riaditeľka gymnázia Ľubica Srnáková.