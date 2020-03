Mimoriadne mestské zastupiteľstvo v Trnave nebude, dôvodom je koronavírus

Mestské zastupiteľstvo v Trnave musí v najbližších týždňoch zvoliť hlavného kontrolóra, doterajšiemu uplynie funkčné obdobie 30. apríla.

23. mar 2020 o 13:02 SITA

TRNAVA. Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trnave, ktoré na utorok 24. marca zvolal primátor Peter Bročka, sa neuskutoční. Informovala o tom trnavská radnica. Ako dôvod uviedla preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.



Do programu mimoriadneho rokovania primátor Bročka zaradil niekoľko personálnych záležitostí, ako je voľba hlavného kontrolóra, vymenovanie nového náčelníka mestskej polície či návrh na odvolanie riaditeľa Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Už po zverejnení termínu mimoriadneho zastupiteľstva mu však viacerí poslanci avizovali, že neprídu.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude v súvislosti s terajšou situáciou s koronavírusom od novej vlády požadovať zmenu zákonov. Jednou z nich by mala byť zmena zákona o obecnom zriadení, aby umožnil poslancom zastupiteľstiev hlasovať per rollam – teda bez fyzickej prítomnosti, napríklad prostredníctvom e-mailu. Zákon sa bude musieť zrejme zmeniť aj v prípade účasti verejnosti na rokovaniach zastupiteľstva počas mimoriadnych situácií, akou je momentálne situácia s koronavírusom.



Mestské zastupiteľstvo v Trnave musí do konca apríla vyriešiť voľbu hlavného kontrolóra. Podľa zákona sa musí uskutočniť počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra mesta. Funkčné obdobie terajšieho hlavného kontrolóra v Trnave Vladimíra Krátkeho sa končí 30. apríla.