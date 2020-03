Podporte nás, kúpte si zajtra naše noviny!

Snažíme sa vás informovať, teraz potrebujeme malú pomoc od vás.

22. mar 2020 o 16:57 Peter Matula

TRNAVA. Mimoriadna situácia si na Slovensku vyžaduje mimoriadne rešenia. Kríza spojená s rozsiahlymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu spôsobuje a spôsobí problémy mnohým podnikateľom, ktorí zabezpečujú služby pre vás, obyvateľov.

Problémy sa nevyhýbajú ani nám, ktorí vydávame tlačené noviny. Stále je veľa takých, ktorí ich čítajú a pre ktorých sú jedným z mála zdrojov serióznych informácií. A my sa pre všetkých vás snažíme písať, informovať, pýtať sa kompetentných, zisťovať a kontrolovať veci verejné v našom regióne. Jednoducho, sme tu pre vás, či je kríza, koronavírus alebo čokoľvek iné.

V tejto chvíli by sme potrebovali malú pomoc od vás. Prosíme vás, kúpte si naše regionálne noviny MY. Ak pôjdete zajtra do potravín, zastavte sa v stánku, alebo si ich kúpte priamo v potravinách. Kvapka, ku kvapke, babka k babce, pomôže nám to prežiť.

Mimoriadne vydanie

My sme sa na oplátku snažili vyrobiť mimoriadne vydanie novín, špeciál, ktorý je venovaný, ako inak, téme koronavírusu. Nájdete v ňom aktuálne správy z regiónu, zaujímavé príbehy ľudí, ktorí stoja v prvej línii a pracujú pre nás všetkých aj v tejto ťažkej dobe. Zaujímavý je aj celostranový rozhovor s psychologičkou, ktorá radí ako zvládať stres, strach z neznámeho, ako pracovať z domu, ako sa vyhnúť ponorkovej chorobe.

Keďže chceme, aby ste mali skutočne čo čítať, prinášame aj dva príbehy na pokračovanie, od bežných ľudí, amatérskych spisovateľov, ktorí zareagovali na našu výzvu a poslali nám príbehy, ktoré píšu. Sú zaujímavé, verím, že zaujmú aj mnohých z vás.

Naše noviny prinášajú aj prílohu Zdravie Extra, kde sa dozviete mnohé odpovede na otázky okolo koronavírusu, na ktoré sa ľudia deň čo deň pýtajú.

A samozrejme, množstvo krížoviek a TV program na celý týždeň.

Aj keď sa v športe prakticky nič nedeje, my sme pre vás pripravili aj niekoľko strán športu, formou článkov a zaujímavých rozhovorov.

Prosíme vás, kúpte si zajtra naše MY Trnavské noviny. Ak by mal niekto záujem o ich odoberanie priamo domov, vieme vám ponúknuť aj štvrťročné, polročné, alebo ročné predplatné za zvýhodnené ceny. Ak by mal niekto o také niečo záujem, napíšte mi prosím na: sefredaktor.tt@petitpress.sk. Aj to nám pomôže.

Ďakujeme, že ste tu s nami a sľubujeme, že MY tu budeme s vami.

Peter Matula, šéfredaktor

A kde nás nájdete?

Okrem klasických miest ako sú novinové stánky, trafiky, pošty a predajné miesta MediaPrint Kappa aj tu:

