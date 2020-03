Trnavčanom v núdzi zabezpečí nevyhnutný nákup potravín radnica

Nákup a rozvoz budú zabezpečovať zamestnanci mesta Trnava.

18. mar 2020 o 17:07 SITA

TRNAVA. Mesto Trnava zriadilo linku pre ľudí odkázaných na pomoc druhých, cez ktorú si môžu zabezpečiť nákup potravín, drogérie alebo liekov.

K dispozícii bude od štvrtka 19. marca až do odvolania, a to v pracovných dňoch od 9:00 do 11:00 na telefónnom čísle 033 – 32 36 173.



Nákup a rozvoz budú zabezpečovať zamestnanci mesta Trnava. „Prosíme záujemcov o túto službu, aby si vopred premysleli, čo konkrétne budú potrebovať nakúpiť na ďalšie dni. Na linke sa budeme pýtať na meno, adresu, číslo domu alebo bytu, poschodie a na to, či sú objednávatelia v karanténe. Je potrebné tiež informovať nás o potravinovej alergii alebo intolerancii,“ informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

Služba je určená osamelo žijúcim seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, osamelým rodičom s deťmi a osobám v karanténe. Za nákup zaplatia až po jeho doručení.

Platba je možná iba v hotovosti. Trnavská radnica v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje záujemcov o službu, aby nikdy neplatili za nákup vopred.



Podobnú službu v Trnave zabezpečuje už niekoľko dní aj Rehoľa menších bratov Františkánov spolu so študentmi Gymnázia Angely Merici.

V tomto prípade si treba nákup objednať na telefónnom čísle 0910 640 842 alebo cez internetový formulár, v ktorom si záujemcovia môžu sami určiť, v ktorom obchodnom reťazci má byť tovar kúpený.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.