Arriva Trnava bude cestujúcich informovať o zmenách e-mailom

Od tohto týždňa prijala ďalšie opatrenia na zlepšenie dostupnosti informácií.

18. mar 2020 o 14:10 SITA

TRNAVA. Autobusová spoločnosť Arriva zriadila na svojich webových stránkach špeciálnu sekciu LIVE, kde informuje o aktuálnych opatreniach a zmenách, ktoré súvisia s terajšou krízovou situáciou.

Po prihlásení sa na odber budú záujemcom novinky automaticky zasielané e-mailom. Cestujúci tak na jednom mieste získajú všetky informácie o mestskej aj prímestskej autobusovej doprave v okolí Trnavy, Piešťan, Hlohovca a Senice.

Naďalej zostáva k dispozícii každý deň od 8:00 do 20:00 aj linka zákazníckej podpory. Arriva o tom informovala v tlačovej správe.

Ochranné rúška a rukavice

Arriva zároveň vyzýva cestujúcich, aby chránili seba aj svoje okolie nosením ochranných rúšok aj rukavíc.

„Pre našich kolegov – vodičov, sme zabezpečili rúška a ochranné rukavice. Objednali sme respirátory a ďalšie rúška, všetkým zamestnancom poskytneme na podporu imunity vitamín C 1000. Okrem zabezpečenia ochranných pomôcok pre vodičov sme prijali viaceré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti našich cestujúcich a vodičov, vrátane dôkladnej dezinfekcie vozidiel a priestorov, ktorú budeme robiť až do odvolania,“ povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan.



Vo viacerých mestách a vyšších územných celkoch je zakázaný vstup do vozidiel verejnej dopravy bez ochranných pomôcok.

„Toto opatrenie vítame. Považujeme za veľmi dôležité, aby aj cestujúci nosili ochranné rúška, prípadne šál, šatku či inú vhodnú alternatívu, a to nielen počas cesty autobusom. Zároveň cestujúcim odporúčame, aby v prostriedkoch verejnej dopravy dodržiavali dostatočný vzájomný odstup a podľa možnosti nosili aj rukavice,“ zdôraznila Petra riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Helecz.

Situácia sa stále mení

Cestujúcim poskytuje Arriva aktuálne informácie, a to aj o zmenách cestovných poriadkov, na linke zákazníckej podpory +421 915 733 733 od 8:00 do 20:00 každý deň vrátane víkendov.

„Nakoľko sa v posledných dňoch situácia neustále mení a dochádza k viacerým zmenám v cestovných poriadkoch a prevádzkových hodinách zákazníckych centier, pre cestujúcich sme na našich webových stránkach zriadila špeciálnu sekciu LIVE, kde informujeme o aktuálnych opatreniach a zmenách. Cestujúcim odporúčame, aby sa na našej webovej stránke prihlásili na odber noviniek, ktoré im automaticky zašleme na zadanú e-mailovú adresu,“ uzavrela Petra Helecz.

