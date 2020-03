Lobovať budú aj za svoj región

Do parlamentu sa po voľbách dostane až deväť kandidátov z trnavského regiónu. Zisťovali sme, prečo sa chceli dostať do parlamentu a aké tunajšie záujmy plánujú hájiť.

18. mar 2020 o 7:36 Peter Briška

TRNAVA. Kocky sú hodené, výsledky sú známe. Volebná účasť prekvapila všetkých skeptikov. Primátor Trnavy Peter Bročka sa ešte v sobotu (29. február) vyjadril, že ak by bola v Trnave aspoň 70 percent, bol by to výborný signál, že ľudia sa o dianie v štáte zaujímajú. Jeho očakávania sa nakoniec naplnili, účasť v Trnave bola vyššia než 71 percent.

Noví poslanci z trnavského regiónu OĽaNO: Dominik Drdul (22 rokov), študent a aktivista, Trnava, Lucia Drábiková (42 rokov), psychologička, riaditeľka pobočky Centra pomoci pre rodinu, poslankyňa VÚC, Piešťany, Andrej Stančík (24 rokov), doktorand, SZČO, predseda Občiansko-demokratickej mládeže, Piešťany, Marcel Mihálik (54 rokov), náčelník mestskej polície, predseda obecných a mestských policajtov, Piešťany. SaS: Marián Viskupič (42 rokov), poslanec NR SR, Šúrovce. Sme rodina: Štefan Holý (41 rokov), právnik, 3319 preferenčných hlasov, Trnava. Za ľudí: – Miroslav Kollár (50 rokov), primátor Hlohovca, Hlohovec. Smer-SD: Jozef Valocký (63 rokov), poslanec NR SR, Galanta. ĽSNS: Martin Beluský (32 rokov), poslanec NR SR, Piešťany.

Oslovili sme kandidátov, ktorí sa „prekrúžkovali“ až do parlamentu.

Oslovili sme ich

Po voľbách sme oslovili viacerých budúcich poslancov z nášho regiónu. Najviac, až štyria sú z Piešťan, dvaja z Trnavy, po jednom z Hlohovca, Šúroviec a Galanty. Zaujímalo nás aj to, čo bude ich regionálnym záujmom.

Nováčikmi v poslaneckej lavici budú viacerí, medzi inými aj Marcel Mihálik (OĽaNO), ktorý už dlhé roky pôsobí vo funkcii náčelníka Mestskej polície v Piešťanoch.

Zrejme väčšine ľudí napadne otázka, čo motivuje niekoho ako náčelníka dostať sa do parlamentu.