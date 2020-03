Hlohovec sprísňuje opatrenia, zatvára ihriská, do polikliniky len s rúškom

Mesto vyzýva obyvateľov, aby sa správali zodpovedne.

16. mar 2020 o 16:17 Monika Hanigovska

HLOHOVEC. Mesto po dnešnom zasadnutí krízového štábu aj s konateľmi a riaditeľmi mestských spoločností doplnili už prijaté preventívne opatrenia.

Riešili aj ihriská

Mesto od pondelka 16. marca uzatvára až do odvolania všetky detské ihriská, vrátane tých, ktoré sú v školských areáloch. Ďalšie opatrenie sa dotklo polikliniky. „Vstup do budovy polikliniky ako aj do vozidiel mestskej hromadnej dopravy je nariadený iba v rúškach, resp. s inou alternatívnou ochranou nosa a úst,“ informovalo mesto na sociálnej sieti.

Iba podateľňa a matrika

Ako informovalo mesto, pre verejnosť je zatvorený mestský úrad, zatiaľ funguje iba podateľňa a matrika. „Rovnako aj činnosť mestských spoločnosti je obmedzená iba na telefonický a elektronický kontakt.“

Preventívne opatrenia sa dotkli aj smútočných obradov. Tie sa budú konať mimo obradnej siene, teda výlučne vo vonkajších priestoroch.

Krízový štáb v Hlohovci zároveň vyzýva verejnosť, aby sa v tomto období správala skutočne zodpovedne. „Chráňte seba a svoje blízkych, dbajte na zvýšenú hygienu a používajte rúška všade, kam idete.“