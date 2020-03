Predčasný koniec v oblasti? Hracho: Počkajme si na vývoj situácie

Počas víkendu sa mal naplno rozbehnúť aj futbal v oblasti. Tradičná sobotná či nedeľná dedinská zábava je však zrušená na neurčito.

15. mar 2020 o 12:43 Stanislav Cibulka, Martina Radošovská

TRNAVA. Situácia je vážna a prerušenie súťaží na dva týždne bola vyhlásená už v uplynulý pondelok.

Napriek zákazu akýchkoľvek športových podujatí od najvyššej po najnižšiu úroveň však prichádza nie len k prerušeniu, ale aj k predčasným ukončeniam súťažných ročníkov.

Čaká sa na vývoj

Na stole je teda otázka, ako toto všetko vplýva na Oblastný futbalový zväz, ako riadiaci orgán vidieckych súťaží.

„Situácia je vážna a sledujeme aktuálne informácie, ktoré sú uverejňované cez médiá. Musíme všetci dodržiavať nariadenia a správať sa veľmi zodpovedne. Zväz analyzuje možnosti a určite bude včas informovať všetky kluby o ďalšom postupe. Jarná časť nám ešte nezačala, čo je istým spôsobom výhoda,“ nechal sa počuť predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho.

Máme viac času

Prvotný zákaz športových podujatí je len na dva týždne, čo na zväze nevnímajú ako problém. Dokonca zrejme ani prípadné štyri kolá by nemuseli byť problémom, keďže v oblasti sa neriadia asociačnými termínmi, ako kluby z popredných súťaží.

„Myslím si, že ak to budu len dve kolá, tak u nás sa nič výrazne neskomplikuje. Na úrovni oblasti mame viac času, ako najvyššie súťaže a súťaže riadene FIFA a UEFA. Asociačné termíny sa míňajú a môže sa stať, že nebudú voľné žiadne iné a nebude možnosť stretnutia dohrať. Čakáme, ako sa situácia vyvinie,“ vysvetlil Hracho.

Predčasný koniec je v scenári

Vzhľadom na vývoj situácie v Európe, kde to nie je otázkou dvoch-troch týždňov, a vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku, kedy denné pribúda zhruba desať nových prípadov, je možné, že zákaz nebude trvať iba dva týždne. Tento fakt by už mohol výrazne zasiahnuť aj do plánov Oblastného futbalového zväzu a v hre je aj možnosť, že budú súťaže nadobro ukončené.

K takémuto priam až katastrofickému scenáru sa však na zväze zatiaľ neprikláňajú, aj keď je pravdou, že sa pripravujú na všetky možné scenáre.

„Samozrejme, že sa rozprávame o možnostiach a scenároch. To by sme však moc predbiehali. Zatiaľ treba, aby sme nepodľahli panike, a ako som už spomínal, správali sa zodpovedne a podľa nariadení,“ ukončil Vladimír Hracho.