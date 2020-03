Trnava ako mesto duchov? Koronavírus postihuje aj podnikateľov

Úbytok zákazníkov spôsobujem problémy službám.

14. mar 2020 o 9:04 Monika Hanigovska

TRNAVA. Koronavírus nezasahuje len do bežných ľudských životov. Stáva sa témou číslo jedna aj u mnohých obchodníkov a prevádzkarov v našom meste. Viacerí z nich zaznamenali výrazný pokles zákazníkov a tržieb. Predajcom vitamínov a trvanlivých potravín sa zase darí viac. Tak či onak, Malý Rím sa v centre mesta stáva akýmsi mestom duchov.

V Trnave aj kraji sa počas minulého týždňa zatvárali školy a škôlky. Stopku dostali aj podujatia, ktoré boli v ich kompetencii. Vzniknutá situácia s koronavírusom sa však môže stále meniť a vyžadovať si nové opatrenia.

Hrozba vírusu sa priamo dotkla aj trnavských podnikateľov. Viacerí predajcovia sa k problému postavili zodpovedne a vyzbrojili sa krízovým scenárom. Avšak, v prípade väčšieho úbytku zákazníkov, by mnohí z opýtaných mali problém utiahnuť naďalej svoje podnikateľské aktivity. Rozhodli sme sa situáciu sledovať podrobnejšie. Ako prvé, sme nazreli do rodinného športového obchodu v centre mesta.

Tržby klesli skoro na polovicu

„Samozrejme pociťujeme vplyv koronavírusu. Mesto je oveľa prázdnejšie, to sa odrazilo na tržbách. Tržby sú zhruba na polovici toho, čo sme dosiahli takto pred rokom,“ prezradil jedným dychom majiteľ športového obchodu Aranburu, ktorý vedie obchod spolu so svojím 19-ročným bratom.

Situáciu však sám Krajčo vníma oveľa citlivejšie. Pre zažitú tragickú udalosť v rodine má strach z toho čo bude ďalej. „Nedávno mi zomrela mama na rakovinu a teda viem, ako funguje naše zdravotníctvo. Preto mám pred koronavírusom reálny strach, aby to naše zdravotníctvo zvládlo,“ myslí si.

Spolumajiteľ je pripravený kamenný obchod zatvoriť v prípade, ak by sa situácia ohľadom šírenia vírusu zhoršila. Predaj by fungoval naďalej prostredníctvom internetu a zamestnanci v kamennej predajne by dostali voľno. „To by sme sa ale dostali do veľmi zlej ekonomickej situácie - v každom prípade, zdravie považujeme za prioritu. Verím však, že k tomuto scenáru nepríde, lebo neviem, či máme dostatok zdrojov, aby sme takú situáciu potom ekonomicky prežili.“

Aj služby ohlasujú problém

Nielen obchodníci s tovarom, ale aj službami ohlasujú problém. Ladislav Beňo, živnostník, ktorý prevádzkuje služby spojené s umývaním áut, prišiel nástupom koronavírusu o značnú časť zákazníkov. Tí za ním chodili doteraz nielen z Trnavy ale aj Pezinka, Modry a Smoleníc.

„Nepočítal som, že dopady vírusu na moje podnikanie naberú tak rýchli spád. Žiaľ, nie som v tom sám, pretože hrozba koronavírusu, sa dotkla aj ďalších trnavských obchodníkov a firiem.“ Trnavčan vníma situáciu ako dočasný stav. Zákazníci majú podľa neho iné priority a nepokladajú jeho služby za nevyhnutné.

Podobne sme pochodili v niektorých kaderníctvach, kde reagujú obzvlášť citlivo na tému nákazy Covid-19. Okrem stálej dezinfekcie priestorov, sa im zákazníci začínajú odhlasovať z objednávok a v niektorých prípadoch aj bez dodatočného vysvetlenia. Súčasne však nami oslovené kaderníctva vyzývajú zákazníkov, aby sa v prípade akéhokoľvek príznaku vírusu alebo nevoľnosti nechali preobjednať.

Pokles tržieb cítia tiež predajcovia šperkov, cestovných kancelárií a ďalší väčší alebo drobnejší živnostníci a majitelia firiem. „Dlhodobejšie to finančne ťahať určite nezvládnem. Záujem o zájazdy sa rapídne znížili,“ prezrádza majiteľ cestovnej kancelárie, ktorý zamestnáva niekoľko ľudí.

Ďalšie firmy robia väčšie objednávky

Inú situáciu zažívajú lekárne, potraviny a niektoré občerstvenia s donáškou. Niektoré trnavské lekárne hlásia nedostatok alebo vypredanosť dezinfekčných gélov. Nalepené oznamy o nedostupných rúškach a respirátoroch vidieť hneď na dverách viacerých z nich.

Ako nám uviedli naše zdroje, zákazníci vo väčšom množstve vykupujú najmä vitamíny aj rôzne prostriedky na posilnenie imunity. „Rúška a respirátory sa nám tak rýchlo minuli, že aj po opakovanej objednávke sme nedokázali uspokojiť všetkých zákazníkov. A nové nevieme momentálne objednať.“ Niektoré lekárne fungujú len cez výdajné okienko, pričom povinnou výbavou farmaceutov sú často ochranné rukavice a rúška.

Aj v potravinách je rušno. „Zákazníci sa nám priznali, že sa boja nakupovať vo veľkých reťazcoch. Chcú sa vyhnúť väčšiemu množstvu ľudí, preto nakupujú u nás,“ prezradila vedúca potravín. Zákazníci v tejto predajni nakupujú vo väčších množstvách trvanlivé potraviny a dezinfekčné prostriedky. Majitelia reagujú na zvýšený predaj a preto robia väčšie objednávky. Zvýšený predaj trvanlivých potravín zaznamenali aj v okolitých obchodoch.

