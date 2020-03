Kompas fanúšika: 3. a 4. liga

Malženice chcú trápiť lídrov, Boleráz s viacerými posilami.

14. mar 2020 o 13:17 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Blíži sa jarná časť a naše celky z tretej a štvrtej ligy sa netaja ambíciami zbierať čo najviac bodov.

Na prvé stretnutia 5. ligy Západ si budeme musieť počkať. ŠTK ZsFZ na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky plánované stretnutia na dni 10. - 22. marca 2020 odkladá na neurčito. O náhradnom termíne stretnutí budú kluby včas informované.

3. liga Západ

OFK Malženice

Malženice by z tretieho miesta po jesennej časti ešte radi prehovorili do bojov o popredné priečky, ale cieľom je byť v prvej päťke. K tomu im má pomôcť aj príchod ďalšieho exspartakovca Richnáka, ktorý okrem iného pôsobil aj v Podbrezovej či v Seredi a do Dynama prichádza z Petržalky. Vrátiť po zranení by sa postupne mohol Čmilanský.

Zranení sú však Balážik, Lulovič a Krajčovič. Aj preto ešte čakajú v klube na vývoj zranenia Krajčoviča a prípadne ďalšie hľadanie posily. Ostražití však museli byť v klube kvôli Sekerovi, ktorého lanária kluby z vyššej súťaže, no zatiaľ si Malženice svojho strelca udržali. Do súbojov už nenaskočia Lančarič s Halmom, ktorí sa vrátili do Jaslovských Bohuníc. Po zranení sa do Dynama prichádza rozohrať z trnavskej juniorky Daniel Martinka.

4. liga Severozápad

ŠK Blava Jaslovské Bohunice

Jaslovské Bohunice sa chcú v jarnej časti zlepšiť najmä v ofenzíve, pretože práve množstvo nepremenných šancí obral klub o lepšie umiestnenie po jesennej časti.