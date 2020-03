Kompas fanúšika: 6. liga MEVA SPORT

Najvýraznejšie zmeny zaznamenalo mužstvo Zavara.

13. mar 2020 o 21:08 Martina Radošovská

TRNAVA. Najvyššia oblastná súťaž sľubuje na jar napínavé a zaujímavé zápasy. Súťaž je bodovo vyrovnaná nielen na čele tabuľky, ale viaceré tímy sú namočené aj v boji o záchranu.

Azda najzásadnejšími zmenami prešlo počas zimnej prestávky mužstvo Zavara, no v každom tíme hlásia zopár obmien v kádri.

Na prvé jarné kolo 6. ligy si však budeme musieť počkať. Šporotovo-technická komisia ObFZ Trnava na základe rozhodnutia krízového štábu Slovenskej republiky zrušila všetky futbalové stretnutia v pôsobnosti ObFZ Trnava, ktoré boli naplánované na dni 10. – 22. marca 2020. Stretnutia sa odkladajú na neurčito. O náhradnom termíne neodohratých stretnutí budú kluby včas informované.

ŠK Slávia Zeleneč

U lídra tabuľky zo Zelenča prišlo počas zimy k výrazným zmenám, no nie v hráč-skom kádri, ale na trénerskom poste a vo vedení klubu. Pozíciu predsedu zastáva od zimy brankár Viliam Gottstein, ktorý vo funkcii vystriedal Mareka Vavra. Ten však aj naďalej pokračuje ako člen výboru. Viceprezidentom klubu sa stal Mário Štefánek, ďalším štatutárom Boris Plecháč. Vo výbore je aj viacero hráčov z A-mužstva ako Milan Bartovič či Martin Tibenský.

Do jarnej časti povedie mužstvo mladý Erik Ďuriš, ktorý zbieral trénerské skúsenosti v Zelenči pri doraste. Ďuriš viedol mužstvo už na zimnom halovom turnaji O pohár predsedu ObFZ Trnava, z ktorého si Zeleneč ako víťaz odnášal trofej. Doterajší tréner Martin Babic bude pôsobiť v mužstve aj naďalej ako hráč a po trénerskej stránke sa angažuje pri kategórii U14 v Spartaku Trnava. Hráčske zmeny v kádri nenastali, jedinou je príchod Andreja Nižňana, ktorý naposledy pôsobil v Hornej Krupej. Do prípravy zapájali aj dorastencov Kubíčka, Bukovca, Ungera či Mareša, ktorý sa vrátil z Lokomotívy Trnava.

V príprave Zeleneč absolvoval sústredenie v Belušských Slatinách, kde odohrali zápas s Plevníkom. Okrem toho sa stretli so Zvončínom, Bohdanovcami, Hornými Orešanmi a v rámci Bestrent Cupu aj s Bielym Kostolom a Cíferom. Zeleneč sa chce v jarnej časti umiestniť čo najvyššie.

OŠK Zavar

Zavar, ktorý stráca na lídra súťaže len dva body, prešiel cez zimné obdobie viacerými zmenami. Tou najdôležitejšou je odchod trénera Lukáša Vida do štvrtoligového Bolerázu. O jeho odchode sa horlivo diskutovalo už pred sezónou, napokon sa Vido rozhodol v Zavare ešte polsezónu pokračovať. Funkciu trénera pri mužstve prebral Marek Baxa. Káder opustilo až sedem hráčov. Je medzi nimi aj najlepší strelec súťaže Jakub Ďuriš, ktorý bude na jar obliekať dres Bolerázu. Do Siladíc odišli Branislav Púchly a Martin Vido, do Zvončína Adam Jurovatý, do Hornej Krupej Marek Sudin, Kiril Stojkov a Miroslav Hrašna budú na jar pôsobiť v Pate.