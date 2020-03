Na juniorskom EMPIRE Cup U18 triumf domácej Zelníčkovej

Titul vo dvojhre na juniorskom EMPIRE Cup U18 vybojovala domáca tenistka Radka Zelníčková.

10. mar 2020 o 10:59 (LEO)

TRNAVA. V nedeľu 8. marca 2020 sa hrali na turnaji EMPIRE Cup U18 obe finále dvojhry chlapcov a dievčat.

Slovensko malo zastúpenie medzi dievčatami, keď Radka Zelníčková z TC EMPIRE Trnava zvíťazila nad Češkou Lindou Klimovičovou 6:4, 6:7, 6:4.

Skomplikovaný zápas

Zelníčková, ktorá je zverenkyňou trénera Róberta Gašparetza v trnavskej EMPIRE Tennis Academy, získala vďaka finálovému víťazstvu 100 bodov do kombinovaného juniorského rebríčka ITF.

„Keď som vyhrala prvý set, v druhom som viedla 4:2. Podávala som za stavu 4:3, servis som si však nepodržala. Tam sa to zlomilo. Tajbrejk už nešiel podľa mojich predstáv. Linda v ňom hrala dobre. Mohla som to dať v dvoch setoch, ale to by som nebola ja, keby som to neskomplikovala,“ povedala v prvej reakcii Radka Zelníčková.

„Neviem, či je toto pre mňa najlepšia sezóna v kariére, no dúfam, že sa mi ešte bude dariť na ďalších turnajoch. Chcem sa dostať na juniorský grandslam do Paríža. Najbližšie by som mala cestovať na turnaj do Španielska. A následne sa koná podujatie v Chorvátsku,“ dodala Zelníčková.

Vo štvorhre dievčat sa darilo ešte Slovenke Yvonne Žuffovej, ktorá prehrala s Češkou Struplovou vo finále debla 4:6, 1:6.

Víťazom medzi chlapcami je Nemec

V nemecko-rakúskom finále dvojhry sa stretli Max Hans Rehberg a Marko Andrejic, pričom z triumfu 6:4, 6:3 sa tešil Rehberg.

„Marko je veľmi dobrý hráč, finále bolo náročné. Toto je môj druhý titul vo dvojhre za ostatné dva týždne. Zápas sa zlomil za stavu 3:3 v druhom sete, potom som ho brejkol. V Trnave som sa cítil veľmi dobre, môžeme tu bývať v hoteli, kde sú rovno aj kurty, na ktorých sa hrá turnaj,“ hovoril Nemec, ktorého prianím je odohrať v sezóne čo najviac grandslamových juniorských turnajov.

Vo štvorhre chlapcov uspel pár Tomáš Lánik a Michal Novanský, ktorí sa prebojovali do semifinále.