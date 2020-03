Polícia pátra po Belgičanovi, Srbovi a Slovákovi

Ak ste mužov na fotkách niekde videli, kontaktujte políciu.

6. mar 2020 o 9:26 Peter Briška

TRNAVA. Polícia prosí verejnosť o pomoc pri pátraní po dvoch cudzincoch a jednom Slovákovi.

„Po 39 ročnom Belgičanovi Patrickovi Bakalym vyhlásila kriminálna polícia pátranie, pretože je podozrivý zo spáchania zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti,“ informovala Martina Kredatusová, krajská hovorkyňa polície.

Po 52 ročnom mužovi menom Nenad Aleksi zo Srbska vyhlásila polícia pátranie pre podozrenie zo spáchania prečinu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla.

„Na 37 ročného Mareka Balážika z Piešťan vydal okresný súd príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre zločin obmedzovania osobnej slobody,“ doplnila hovorkyňa. Ak ste hľadaných mužov niekde videli, oznámte to na linku 158 alebo to napíšte do súkromnej správy na Facebook polície.