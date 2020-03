Spartak ide do Dunajskej Stredy upevniť si miesto v prvej šestici

Boli to nervy pre všetkých. Najmä pre fanúšikov. Hoci Spartak opäť výkonnostne nepresvedčil, nakoniec získal potrebné tri body. Teraz chcú hráči naplno bodovať aj v Dunajskej Strede.

5. mar 2020 o 12:48 Stanislav Cibulka

TRNAVA. V dueli so Zlatými Moravcami ich vystrelil v 94. minúte po chybe hosťujúceho gólmana Alex Sobczyk. Ten dával dobrý pozor pri strele Tavaresa, ktorá hosťujúcemu Chovanovi vypadla a upratal ju pod brvno – 2:1.

„Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Rozhodli sme ho až v 94. minúte. Do konca sme verili, že to môžeme dokázať, bojovali sme. Získali sme veľmi dôležité tri body,“ tešil sa po zápase trnavský útočník.

Gól pre všetkých

Streliť gól už potreboval. Naposledy skóroval ešte 9. novembra pri parádnom obrate Spartaka proti Pohroniu. Odvtedy päť zápasov strelecky mlčal a dočkal sa až v nadstavenom čase šiesteho duelu.

„Nie je to môj gól. Je to gól celého Spartaka Trnava. Od hráčov cez realizačný tím, fanúšikov až po všetkých, ktorí bojujú za Spartak Trnava,“ odkázal Sobczyk.

Podľa neho bol rozhodujúcim momentom zápasu rýchly vyrovnávajúci gól Orlandiča, ktorý dodal Trnavčanom nové sily.

„Inkasovali sme síce gól, ale keď Orlandič rýchlo vyrovnal, dostali sme impulz, energiu. Začali sme tlačiť na súpera a tešíme sa z dôležitého víťazstva,“ ukončil.

Premiéra na tretí pokus

Prvýkrát sa v zostave Spartaka objavila zimná posila zo Senice Jakub Krč. Nedá sa povedať, že by sa mu debut v drese Spartaka nevydaril. Svoje miesto na ľavej strane obrany si postrážil, no po inkasovanom góle sa stal „obeťou“ ofenzívneho striedania.

„Vyšlo mi to až na tretí pokus na Zlaté Moravce. Priebeh zápasu nebol dobrý. Bol to bojovný zápas o jednom góle. Hoci sme ho inkasovali my, nakoniec sme zápas otočili a zvíťazili sme. Tešíme sa,“ zhodnotil svoje vystúpenie Krč.

Nevie, čo viac pomôže

Trnava sa udržala v hre gólom zo samého záveru po ťažkom dueli a nevýraznej hre. To by jej mohlo dodať najmä psychické sily do ďalších bojov.

„Ťažko povedať. Dôležitý je zisk troch bodov, čo sme splnili. Teraz sa tešíme do Dunajskej Stredy na zápas, kde si chceme upevniť miesto v prvej šestici,“ zamyslel sa ľavý obranca.

Hoci počas celého duelu nebolo pred bránami príliš vzruchu, Ďubekov parádny gól od brvna všetko zmenil a aj sami hráči priznali, že sa v závere nestíhali obracať.

„Ono to tak býva. Niekedy je zápas nudný a posledných dvadsať minút do konca to je paráda. To bol aj tento prípad. Po góle sa to rozbehlo, všetci sme verili vo víťazstvo a máme ho. Verím, že v Dunajskej Strede sa nám podarí zvíťaziť. Hoci zatiaľ na jar sa jej nedarí, stále je to Dunajská Streda s kvalitnými hráčmi,“ ukončil Krč.