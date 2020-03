V logistickom parku CTP pri Trnave sa opäť stavia

Dôvodom je záujem firiem o nové priestory.

5. mar 2020 o 12:38 Peter Matula

TRNAVA. V areáli priemyselného parku CTP pri Trnave sa začalo opäť stavať. Dôvodom je neutíchajúci dopyt po moderných a energeticky efektívnych budovách so strategickou polohou na západnom Slovensku.

Spoločnosť CTP sa preto rozhodla vyhovieť záujemcom a k existujúcim halám v Trnave už čoskoro pribudne nová výstavba s rozlohou 7 500 m². Developer už s prvými zemnými prácami začal. Nové budovy by mal podľa odhadu odovzdať do užívania budúcim nájomcom v priebehu 6 mesiacov.

Prečítajte si tiež Za viacero krádeží skončil mladý Trnavčan vo väzbe Čítajte

Nedávne zhodnotenie posledného kvartálu minulého roka na trhu priemyselných a logistických nehnuteľností ukázalo, že tento segment neustále rastie a priemyselných plôch na Slovensku každoročne pribúda. To, že výstavba výrobných a skladových priestorov bude pokračovať aj v tomto roku potvrdzuje aj líder trhu, spoločnosť CTP. Realitný developer s najväčším portfóliom prémiových high-tech biznis parkov už teraz ohlásil začiatok výstavby ďalších nových plôch v Trnave a vstup do úplne novej lokality – do mesta Prešov.

Dopyt po prémiových nehnuteľnostiach je silný

Medziročný nárast, ktorý ku koncu minulého roka predstavoval 4,5 % poukazuje na fakt, že dopyt po takýchto nehnuteľnostiach je na Slovensku silný. „Naša spoločnosť, z pozície jednotky na trhu priemyselných a logistických parkov, chce aj naďalej napredovať, organicky rásť, ale najmä udržať si vysokú obsadenosť nášho portfólia nad úrovňou 95 percent, čo sa nám zatiaľ úspešne darí. Práve pre veľký záujem zo strany klientov sme pristúpili k ďalšiemu rozširovaniu nášho portfólia nehnuteľností v strategických lokalitách,“ hovorí Remon Vos, CEO spoločnosti CTP.

Nová výstavba v strategickej lokalite

V areáli trnavského CTParku, ktorý ma rozlohu takmer 55 hektárov, v súčasnosti sídli niekoľko spoločností z oblasti automobilového priemyslu či elektrotechniky. V závere minulého roka sa k záujemcom o ďalšie nové priestory pridal aj známy módny gigant, pre ktorého tu spoločnosť CTP postavila administratívnu budovu a skladové priestory na zásobovanie svojich maloobchodov.

Nájomcovia tento areál preferujú nielen kvôli dobrej dostupnosti do Trnavy, Bratislavy a ďalších miest, ale aj pre dobré napojenie na diaľnicu. Okrem toho je trnavský CTPark známy tiež tým, že pri jeho budovaní spoločnosť CTP myslela aj na zelené plochy a zelené vegetačné strechy. Všetky existujúce i novovznikajúce budovy navyše spĺňajú prísne certifikačné kritéria energetickej náročnosti, čo je ďalším dôkazom prijatia zelenej politiky a udržateľného rozvoja, ktoré patria k filozofii spoločnosti.