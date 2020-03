Spartak zdolal Zlaté Moravce gólom v nadstavenom čase

O konečnom výsledku rozhodol Sobczyk.

1. mar 2020 o 21:26 TASR

TRNAVA. Futbalisti Trnavy zvíťazili v nedeľu v 21. kole Fortuna ligy doma nad Zlatými Moravcami 2:1.

FC Spartak Trnava - ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (0:0)

Ako prvý ohrozil domácu bránu Kovaľ, no brankár Rusov jeho loptu kryl. V 11. minúte po priamom kole domácich prešla lopta cez päťku ViOn-u.

Domáci sa od začiatku snažili získať územnú prevahu, ale utápali sa v množstve nepresností. V 27. minúte išla hlavička Sobczyka nad hornú žrď hostí.

Potom dvakrát ohrozili brankára Rusova hráči ViON-u, no trnavský brankár si poradil najprv so strelou Hrnčára a vzápätí so strelou Richtárecha. V 36. minúte po centri Turňu nezakončil Sobczyk a tak v prvom polčase diváci gól nevideli.

V 57. minúte Rusov kryl nebezpečnú strelu Kovaľa. Domáci mali od začiatku druhého polčasu viac z hry, no k zakončeniu sa nedostávali. Všetko podstatné sa udialo v poslednej 20-minútovke.

Najskôr v 72. minúte mal ViOn výhodu priameho kopu a Ďubek strelou do pravého rohu dostal hostí do vedenia. O štyri minúty bolo vyrovnané, keď po centri Yaoa brankár Chovan vybehol a domáci Orlandič prehlavičkoval Asanoviča.

Bol to trnavský gól po 373 minútach. V 82. minúte strela Ďubeka išla tesne vedľa ľavej žrde. V 84. minúte brankár Rusov v páde zneškodnil loptu Brašeňa.

Už v nadstavenom čase z centrovanej lopty do päťky a následnej skrumáže rozhodol o konečnom výsledku strelou pod brvno Sobczyk.

Góly: 76. Orlandič, 90.+ Sobczyk - 72. Ďubek

Pred 2266 divákmi rozhodovali Kružliak - Hancko, Hrmo. ŽK: Gamboš, Turňa, Yusuf, Orlandič – Richtárech, Asanovič.

TRNAVA: Rusov – Turňa, Anthony, Mitrea, Krč (75. Yao) – Yusuf (73. Vukojevič), Gamboš, Tešija, Moenza (58. Tavares) – Sobczyk, Orlandič

VION: Chovan – Tóth, Pintér, Asanovič, Brašeň – Hrnčár, Richtárech (64. Duga), Sloboda, Kovaľ (87. Švec) – Ďubek, Cmiljanič (77. Mészáros)

HLASY TRÉNEROV

Ricardo Chéu, tréner Spartaka: „Toto víťazstvo by som chcel venovať všetkým, ktorí nám neverili. Vypočul som si v posledných dňoch, aj počas zápasu, veľa zlého na svoju adresu, ale som profesionál. Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas dvoch súperov, ktorí bojujú o prvú šestku. Možno mnohí povedia, že sme mali šťastie, ale dnes sme si to víťazstvo zaslúžili, lebo sme sa oň viac usilovali a bojovali sme až do posledného hvizdu. Pričinili sa oňho aj dvaja striedajúci hráči Yao a Vukojevič, ktorí boli takým plánom B. Tieto situácie cez týždeň na tréningoch nacvičujeme a som rád, že tentoraz nám vyšli. Verím, že po poslednom zápase základnej časti budeme v lepšej šestke.“



Karol Praženica, tréner ViOn-u: „Dnes sme neboli horším mužstvom, ale najväčší rozdiel bol v oboch šestnástkach. Kým my sme naše situácie riešili nedôraznými strelami a nedonútili sme domáceho brankára k ťažkým zákrokom, Trnava sa presadila v našej šestnástke agresívnejšie. Tešili sme sa po peknom priamom kope, ale ďalšie príležitosti sme nedotiahli a po dvoch veľkých chybách sme pykali. Futbal sa hrá na góly, dostali sme o jeden viac a Spartak zaslúžene vyhral.“