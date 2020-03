Igor Matovič oficiálne vyhlásil víťazstvo OĽaNO v parlamentných voľbách

Víťazom volieb je OĽaNO so ziskom približne 25 percent hlasov, za ním nasleduje Smer a Sme rodina.

1. mar 2020 o 6:34 TASR

TRNAVA. Líder OĽaNO Igor Matovič v nedeľu nadránom oficiálne oznámil víťazstvo svojho hnutia v parlamentných voľbách.

„Po 12 rokoch sme porazili vládu Smeru. Mali sme dva ciele, poraziť mafiu Smeru a vziať voličov Marianovi Kotlebovi. Už je zrejmé, že sa nám to podarilo,“ skonštatoval Matovič.

Sú schopní zložiť vládu

Ako zdôraznil, OĽaNO je schopné zložiť vládu. „Dokážeme to aj bez Borisa Kollára, ale ja ho chcem vo vláde. Potrebujeme ústavnú väčšinu, je nutná, pretože potrebujeme očistu súdnictva. Ako prvého oslovím práve Borisa Kollára, aby do toho šiel. Je tu objednávka od ľudí, aby sme upratali Slovensko,“ vyhlásil Matovič.

Zároveň odkázal predstaviteľom Smeru, že ich na rokovania o zostavení vlády nepozve. „S mafiou sa nerozpráva,“ povedal líder OĽaNO.

Rokovať chce ešte dnes

Matovič chce rokovať s predstaviteľmi demokratických strán ešte v priebehu nedele. Skutočnosť, že sa koalícia PS-Spolu do parlamentu nedostala, ho podľa jeho slov mrzí.

„Som presvedčený, že dokážeme zastupovať aj liberálnych voličov, aj takýchto ľudí máme v hnutí. Treba pripomenúť, že máme unesený štát a spravodlivosť je na predaj, na tieto problémy sa musíme predovšetkým sústrediť,“ pripomenul Matovič.

O postoch je predčasné hovoriť

Či sa definitívne stane novým slovenským premiérom, ešte podľa jeho slov stále nie je jasné.

„Je však pravda, že ľudia nám na to mandát dali a u nás nič iné nepripadá do úvahy,“ skonštatoval Matovič. Aj po zverejnení neoficiálnych výsledkov volieb je podľa jeho slov ešte predčasné hovoriť o postoch, ktoré by OĽaNO chcelo vo vláde obsadiť.

„Toto sú veci, ktoré si najskôr musíme medzi sebou vyrozprávať. Teraz je dôležité to, že Slovensko má za sebou ten zlý sen, ktorý sme tu žili,“ dodal Matovič.

Sme rodina sú pripravení

Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť na slovo hnutia Sme rodina alebo jeho lídra Borisa Kollára. Vyhlásil to šéf hnutia po spočítaní viac ako 70 percent hlasov v sobotných parlamentných voľbách. Zdôraznil však, že slovo dali najmä ľuďom, a toto slovo nezradia.

"Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť, že keď Kollár dá slovo alebo hnutie Sme rodina, tak to do bodky dodržíme. Ale my sme hlavne dali slovo ľuďom, a to mi nikdy, nikdy nezradíme," ubezpečil Kollár. Pripomenul, že i doteraz dodržali vždy to, čo sľúbili a neplánujú robiť inak ani naďalej.

Budú pozerať na ľudí

Zdôraznil tiež, že nech budú v akejkoľvek vláde, bude hnutie pozerať na ľudí srdcom a sociálne istoty budú stopercentne garantované. Na otázku, v akej koalícii sa vidí, odpovedať zatiaľ nechcel, počkať si ich na 99 percent spočítaných hlasov. "Potom poviem, že je vymaľované," podotkol s tým, že sa vidí len v jednej koalícii.

Kollár opätovne pogratuloval Igorovi Matovičovi, ktorého hnutie je podľa predbežných neoficiálnych výsledkov víťazom volieb. "Keď budeme dobrou nevestou, Igor si nás nájde," skonštatoval. Zároveň vysvetlil, prečo neodcestoval za ním do Trnavy.

Urobil tak kvôli ľuďom, ktorí mu pomáhali v kampani a prišli ho podporiť do volebnej centrály v bratislavskej Petržalke. Uraziť Matoviča týmto rozhodnutím však nechce.

Líder Sme rodina zároveň poďakoval všetkým podporovateľom a voličom, ktorí mu dali v parlamentných voľbách hlas.