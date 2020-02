Necelé dve hodiny pred koncom volieb je nadpriemerná účasť

Volebná účasť vo viacerých obciach trnavského a piešťanského okresu príjemne prekvapila. Nadpriemernú účasť hlásia aj z Trnavy a Piešťan.

29. feb 2020 o 20:41 Peter Briška

TRNAVA. V týchto voľbách sa zrejme črtá najlepší výsledok volebnej účasti za posledné roky. Necelé dve hodiny pred uzavretím volebných miestností sú predbežné čísla skutočne zaujímavé.

V Trnave a v Hlohovci ešte okolo piatej popoludní už prekročili 50 percentnú hranicu. O pol deviatej nám potvrdili, že sa pripravujú na finále.

"Všetko ide v pohode, bez problémov," zhrnul predseda okresnej volebnej komisie v Trnave, Miroslav Pavlík.

Podľa neoficiálnych odhadov, by sa mohla volebná účasť v Trnave teraz pohybovať okolo 60 percent. Náš zdroj nevylučuje, že do desiatej hodiny by sa to mohlo dotiahnuť až na 70 percent.

Nadpolovičnú účasť hlásili ešte popoludní z Chtelnice, Špačiniec a ďalších obcí v trnavskom okrese.

Aj z Piešťan nám o pol deviatej večer potvrdili, že podľa odhadov zrejme pôjde o nadpriemernú účasť. Voliči chodili počas celého dňa. Neustali ani počas popoludnia.

"Pred malou chvíľou sme sa vrátili z kontroly po obciach v piešťanoch okrese. Až na zopár výnimiek, všade hlásia nadpriemernú účasť," potvrdila krátko po ôsmej večer Alena Vráblová, predsedkyňa okresnej volebnej komisie v Piešťanoch.

"Všetky oznámenia, ktoré policia prijala od občanov, sme preverili a ihneď riešili. Doteraz sme v rámci Trnavského kraja nezaznamenali narušenie priebehu volieb," potvrdila Martina Kredatusová, hovorkyňa polície.