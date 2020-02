Z účasti sú stále nadšení, v Trnave zrejme padla 50 percentná hranica

Primátor Peter Bročka zverejnili na svojom Facebook-u priebežný odhad volebnej účasti v Trnave.

29. feb 2020 o 17:34 Peter Briška

TRNAVA. Účasť vo voľbách po 15. hodine zatiaľ okolo 45 percent, znie krátka správa uverejenená na Facebook-u Petra Bročku, primátora Trnavy.

Ten sa ešte dopoludnia pre nás vyjadril, že dúfa, že volebná účasť bude aspoň 70 percent. "Chcem tomu veriť. Ak by sa to podarilo, bol by to výborný signál, že ľudia sa o dianie v štáte zaujímajú."

Jeho tvrdenie o 45 percentách sme si overili u predsedu okresnej volebnej komisie v Trnave, Miroslava Pavlíka.

"Odhadujem, že v týchto chvíľach (4 hodiny a 30 minút pred skončením volieb) sa v Trnave pokorila 50 percentná hranica účasti," povedal Pavlík, ktorý sa do Trnavy vracal autom z kontroly v Hlohovci.

V Hlohovci je taktiež veľmi vysoká účasť a v mnohých okrskoch už prelomila 50 percentnú hranicu.

V okresoch Trnava a Hlohovec majú voľby bezproblémový priebeh, komisie doteraz nehlásili žiadne incidenty.