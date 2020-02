Župan Viskupič: Voľby sú sviatkom demokracie

Voľby si nenechal ujsť ani trnavský župan Jozef Viskupič.

29. feb 2020 o 12:44 Monika Hanigovska, Peter Briška

Župan Jozef Viskupič so svojou rodinou.(Zdroj: (MH))

TRNAVA. Dopoludnia odvolil aj trnavský župan so svojou rodinou. Jozef Viskupič vo všeobecnosti označil voľby za sviatok demokracie. „Teda, že politik sa v jednej fáze svojho politického života bude vždy bude musieť zodpovedať za to, čo robí a musí predostrieť ľudom to, čo bude chcieť robiť,“ povedal Viskupič krátko po splnení si svojej občianskej povinnosti.

Aktívne volebné právo si uplatňuje pravidelne už od svojich 18 rokov. „Teším sa, že tu teraz stretávam prúdiace davy. A dúfam, že voliči a voličky využijú možnosť a oslávia sviatok demokracie voľbou,“ doplnil Viskupič, ktorý volil vo volebnej miestnosti na Spartakovskej ulici v Trnave.

Podľa predsedu tamojšej komisie, voľby prebiehajú zatiaľ bez problémov, účasť je zatiaľ podstatne vyššia než očakávali.