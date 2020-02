V zariadení volila približne polovica seniorov

Záujem o voľby medzi seniormi v zariadení v Moravanoch nad Váhom je evidentný.

29. feb 2020 o 11:39 TASR

PIEŠŤANY. V zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch volila približne polovica obyvateľov.

Pre 18 z 38 ubytovaných starších voličov požiadal riaditeľ Martin Cifra okrskovú komisiu o prenosnú volebnú urnu. Nie je to výnimkou, záujem o účasť na voľbách mávajú v tomto domove aj pri ostatných hlasovaniach.

"Máme aktívnych klientov, naši seniori sa o dianie naozaj stále zaujímajú. Klienti priebežne sledujú informácie v novinách, rozhlase, v televízii a v rámci svojich možností to analyzujú a z toho vyplývajú aj ich postoje a voličské prejavy. Už od začiatku týždňa sme ich začali pripravovať na to, akým spôsobom voliť, aby ich hlas bol platný a aby sa úspešne zúčastnili volieb," uviedol Cifra.

O voľby prejavila záujem aj 93-ročná klientka zariadenia Helena Šalmeková. "Je pre nás dobré, že môžeme voliť priamo u nás v zariadení. Politika ma zaujíma, a to aj napriek môjmu veku. Som rada za to, že mi Pán Boh necháva myseľ, aby som mohla rozmýšľať. Dlho som uvažovala nad tým, komu dám svoj hlas, ale nakoniec som sa rozhodla, kto by nás mal zastupovať," uviedla.