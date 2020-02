Primátor Bročka už odvolil. Dúfa, že účasť bude atakovať 70 percent

Voľby v Trnave majú zatiaľ bezproblémový priebeh, voliť bol už aj primátor Trnavy Peter Bročka.

29. feb 2020 o 9:22 Peter Briška, Monika Hanigovská

TRNAVA. Parlamentné voľby v Trnave majú zatiaľ bezproblémový priebeh. Od siedmej ráno je otvorených všetkých 56 volebných miestností.

Svoju občiansku povinnosť si splnil aj primátor Trnavy. Voliť bol na radnici. Peter Bročka nám v krátkom rozhovore potvrdil, že svoje aktívne volebné právo využíva pravidelne už od svojich 18 rokov.

"Voľby považujem za dôležité. Je to jedinečná možnosť ako oplyvniť dianie v našom štáte. Každý jeden môže prispieť svojim malým dielom. A z malých dielov sa kladá celok, preto je to veľmi dôležité," povedal Bročka. Zároveň dúfa, že volebná účasť bude aspoň 70 percent. "Chcem tomu veriť. Ak by sa to podarilo, bol by to výborný signál, že ľudia sa o dianie v štáte zaujímajú," doplnil Bročka.

Predseda okresnej volebnej komisie nám v telefonickom rozhovore potvrdil, že priebeh volieb je v Trnave a v Hlohovci zatiaľ bezproblémový. Čo sa týka účasti, ľudia priebežne chodia. Najväčší "nával" očakávajú medzi desiatou a jedenástou dopoludnia a podvečer.