Ženu, u ktorej sa nepotvrdil koronavírus, už prepustili domov

V súčasnosti je v trnavskej nemocnici vyhradených štrnásť samostatných lôžok pre pacientov s koronavírusom.

TRNAVA. Mnohých Trnavčanov vyľakala včerajšia správa o podozrení na koronavírus. Žena, ktorá sa vrátila z Talianska, prišla s príznakmi na Urgentný príjem do trnavskej nemocnice. Výsledky testov nakoniec dopadli negatívne.

Už ju pustili

Podľa našich informácií, dotyčnú ženu už dnes pustili domov. "Vzhľadom k tomu, že výsledky testov u pacientky s podozrením na koronavírus boli negatívne, bola v dobrom klinickom stave, bola prepustená," napísal Matej Martovič, referent pre vzťahy s verejnosťou FN v Trnave.

Včerajšiu vážnu situáciu zdravotníci zvládli. Pomohlo aj cvičenie, ktoré absolvoval personál nemocnice ešte 6. februára. Vtedy sa ho zúčastnilo približne 30 zdravotníkov z Urgentného príjmu, infekčnej kliniky, nemocničnej hygieny, rýchlej zdravotnej pomoci.

"Personál Fakultnej nemocnice Trnava bol vyškolený na príjem pacienta s podozrením na koronavírus. Pacientka bola prijatá a okamžite izolovaná na Infekčnej klinike FN Trnava, kde jej boli vykonané potrebné vyšetrenia a odber krvi, ktorý bol zaslaný na rozbor," doplnil Martovič.

Zvýšená pozornosť

Podľa jeho slov, nemocnica ku každému prípadu pristupuje so zvýšenou pozornosťou za prísneho dodržiavania hygienicko-epidemiologického režimu.

V súčasnosti je na Infekčnej klinike v trnavskej nemocnici vyhradených štrnásť samostatných oddelených lôžok. Ak by vraj kapacita nestačila, pacienti by boli prevezení do iného zdravotníckeho zariadenia.

Pacientov nakazených koronavírusom už okrem Talianska hlásia aj v Chorvátsku či v susednom Rakúsku.