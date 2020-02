Keleši: Nebudem útočiť, ale chcem očistiť svoje meno

Dlhoročného náčelníka Mestskej polície v Trnave odvolali poslanci na podnet primátora.

22. feb 2020 o 13:57 Peter Briška

Igor Keleši bude zastávať post náčelníka MsP Trnava ešte do 1. marca.(Zdroj: Peter Briška)

TRNAVA. V čase svojho odvolania bol na plánovanej dovolenke. Náčelník Mestskej polície v Trnave Igor Keleši je sklamaný z toho, že bod o jeho odvolávaní zaradili do zastupiteľstva počas jeho neprítomnosti. Funkciu náčelníka bude zastávať ešte do 1. marca, čo bude potom, ešte presne nevie. V rozhovore s ním v jeho pracovni sme sa zaujímali aj o to, aký je jeho vzťah s primátorom Trnavy i o tom, ako sa plánuje hájiť voči jeho tvrdeniam.

Odvolanie vás teda zastihlo na lyžovačke. Ako ste sa o ňom dozvedeli? Sledovali ste online prenos zo zastupiteľstva?

– Už 22 rokov chodím so športovým gymnáziom na lyžiarsky výcvik ako dozor. Oslovili ma ešte v októbri. Súhlasil som. Čo sa týka odvolávania, tento bod sa predtým neprerokoval, nebol ani na Mestskej rade. Dozvedel som sa o ňom krátko pred zasadnutím. Istý poslanec mi poslal SMS.

Prekvapilo vás to?

– Určite áno. A nielen mňa.

O odvolávaní ste teda vôbec netušil?

– Vedel som, že k nemu príde. Ale netušil som, že počas mojej neprítomnosti.

Odkedy ste vedeli, že vedenie mesta už nemá vašu plnú dôveru?

– Ešte v októbri si ma zavolal primátor a ponúkol mi rezignáciu.

Ako ste zareagovali?

-Spýtal som sa ho, či je nejaký problém. Povedal mi, že ide o tlak poslancov, ktorý už neudrží.

Dohodli ste si s nimi stretnutie...

– Áno. Hovoril som s nimi, odpovedal im na všetky ich výhrady.

Ako to dopadlo?

– Odvtedy bolo ticho. Nikto so mnou už o tom nekomunikoval.

Ako by ste označili svoj vzťah s primátorom Petrom Bročkom?