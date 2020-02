Heroes: Klienti sú naši hrdinovia

Reklamná agentúra sa svojou prácou snaží meniť svet k lepšiemu.

Sú mladí, talentovaní, plní nápadov a z nový ch v ýziev strach rozhodne nemajú . Kristi án a Michal, zakladatelia reklamnej agentú ry Heroes , sú ešte len na začiatku svojej cesty, no už teraz sa môžu pochváliť mnohými úspešnými spoluprácami. Tešia sa pritom na nových klientov a tí sa zas môžu tešiť na fullserviceovú agentúru, ktorá vd ý chne život ospalý m soci álnym sieťam, ponúkne grafický dizajn na tej najvyššej úrovni, pripraví nezameniteľnú reklamnú kampaň č i origin álne marketingov é materiály. Stačí si vybrať zo širok é ho spektra služ ieb. Ne čakajte pritom len profesionalitu a inovatívosť, ale aj ľudský a trpezlivý prístup. A eš te mal ý bonus v podobe štvornoh é ho morálneho pomocníka, ktorý toho síce veľa nenahovorí , no o to viac pohody vnáš a do pr áce.

Komplexný marketing

Kristi án Majzlan a Michal Pavlov sa spoznali pred ôsmimi rokmi počas štú dia masmedi álnej komunikácie na jednej z trnavský ch univerz ít. Hoci vtedy ešte ani jeden z nich netušil, že raz spolu budú podnikať, po skončení štúdia ostali v kontakte. Michal po výške nastúpil do reklamnej agentúry, kde si prešiel viacerými pozíciami, od accountovania cez tvorenie contentu až po výrobu. Ako sám hovorí, je vďačný za to, ž e pri čuchol k rôznym oblastiam marketingu, no s odstupom času sa chcel zamerať viac na kvalitu než na kvantitu a začal uvažovať o niečom vlastnom. Kristián, ktor é ho celoživotnou vášňou je okrem grafick é ho dizajnu i fotografia, bol na tom podobne. A keďže jedn é mu to fungovalo kreatívne a tvorivo a druh é mu vizuálne a dizajnovo, rozhodli sa spojiť sily a dať život reklamnej agentúreHeroes .

Ich prim árnym cieľom je ponúknuť svojim klientomkompletnú pomoc na poli marketingu tak, aby nič nestálo v ceste biznisu, ktorý chce rásť spolu s nimi. Ale preč o pr áve Heroes a preč o pr áve logo s francúzskym buldoč kom? „Existuje viacero dôvodov, prečo sme sa rozhodli práve pre Heroes. Hrdinovia totižto nie sú len vo filmoch č i kni žkách, môžeme byť nimi všetci. Pre nás sú to naši klienti, ktorí milujú svoju prácu rovnako ako my a robia ju najlepšie ako vedia. Samotn é meno agent úry je spojením mojej obľúbenej hry z detstva Heroes of Might and Magic 3 a jednej z najobľúbenejších piesní Davida Bowieho, “ vysvetľuje Kristián. Čo sa týka buldočka Elvisa, ktorý svoju tvár prepožičal logu, jeho pozí cia na poste du ševnej posily je nenahraditeľná. Stál pri agentúre od jej zrodu, je to maskot, ale predovšetkým priateľ všetkých, ktorí s Heroes spolupracujú.

Skúška ohňom

Hoci agentúra nefunguje dlho, v jejportf ó liu nájdeme množstvo zaujímavých klientov. Na každú zo spoluprác sa s odstupom času dívajú ako na cennú skúsenosť, majú však aj svoju srdcovku. Je ňou celoslovenská reklamná kampaň pre Tren čí n Regi ó n – obrovská výzva a zároveň i náročná skúška, ktorú zvládli na výbornú, uspokojac klientove nároky do maximálnej možnej miery. „Podarilo sa nám vyhrať výberov é konanie a posilniť návštevnosť regi ó nu kampaňou Hist ó ria n ás spája. Pri práci na tejto kampani sme dostali takmer voľnú ruku a vďaka tomu sa nám podarilo vytvoriť origi álne billboardy a citylighty, ktor é boli rozmiestnen é po celom území Slovenska, podobne ako reklama v rôznych printový ch a digitálnych periodikách. Vytvorili sme kampane na sociálnych sieť ach a Googli a aby toho nebolo málo, na záver sme priamo v srdci Trenčína ukryli „poklad “ v podobe troch balíčkov. Zorganizovali sme súťaž, do ktorej sa zapájali nielen Trenčania, ale i ľudia z blízkeho okolia. Jeden z balíčkov napokon putoval do rúk pani Vierky, ktorá nielen materi álu, ale aj morálnu pomoc potrebovala pred Vianocami o čosi viac ako ostatní, “ opísal Kristián.

Zmeniť svet k lepšiemu

Práca v reklame je predovšetkým práca s ľuďmi a pre ľudí. Nie je pre chalanov niekedy zložité vyhovieť požiadavkam svojich klientov? „Musíme si v prvom rade sadnúť. Aj tak naozaj, aj tak ľudsky. Musíme sa naladiť na jednu vlnu. Často sa stáva, že klient má inú predstavu ako my a potom je to už len o tom, či vieme spraviť kompromis, či nám klient naozaj dôveruje a nechá nám voľnú ruku, alebo si nechá poradiť,“ uviedol Michal. A na čom momentálne Heroes pracuje? „Spomedzi viacerých projektov spomeniem ten, ktorý má azda najušľachtilejšiu myšlienku a je nám blízky i preto, že obaja milujeme prírodu. Ide o e-shop pre klienta, ktorý sa zaoberá predajom bezobalových tovarov a našej planéte tým pomáha viac ako ktokoľvek z nás oslobodiť ju od zbytočných plastov,“ uviedol Kristián. Klientov nerozdeľujú na malých či veľkých. Vysnívaný je ten, s ktorým je práca príjemná a obojstranne užitočná. „Ja osobne by som rád spolupracoval s organizáciami, ktoré pomáhajú zlepšovať okolie, pomáhajú ľuďom, zvieratám a prírode. Jednoducho zastrešiť marketing tak, aby sme si naozaj mohli povedať, žehrdinsky meníme svet k lepšiemu ,“ priznáva na záver Michal.

