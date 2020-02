Epileptik dostal záchvat za volantom, nejde vraj o jeho prvú nehodu

Na miesto nehody priletel aj vrtuľník, odletel nakoniec prázdny, lebo stav zraneného si letecký transport nevyžadoval. Zostal v opatere pozemných záchranárov.

17. feb 2020 o 15:41 Peter Briška

TRNAVA. Dopravná nehoda sa stala dnes na konci obce Smolenice smerom na Horné Orešany. Vodič osobného auta vošiel najskôr do protismeru, potom do jarku a narazil do betónového mostíka.

32 ročný vodič zostal po kolízii v bezvedomí. Na miesto vyslali pozemných i leteckých záchranárov.

Odletel prázdny

Vrtuľník nakoniec odletel prázdny, pretože stav zraneného muža si to nevyžadoval. Zostal v starostlivosti pozemných záchranárov.

„Na mieste sa na hádzala jedna zranená osoba-vodič. Utrpel drobné poranenia ako odreniny hlavy, kolena,“ popísal nemenovaný zdravotnícky záchranár.

Príčinou nehody bol zrejme epileptický záchvat.